Православные христиане отмечают Лазареву субботу и освящают вербы 

Православные христиане отмечают сегодня Лазареву субботу. Этот день еще называется «малой Пасхой», утром в храмах совершается особая торжественная служба. А вечером, по традиции, за богослужениями освящают ветви верб — в России они заменяют пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима встречали входящего в город Иисуса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день службу в храме Христа Спасителя. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть рыбную икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, — рыбу.