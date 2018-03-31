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Православные христиане отмечают Лазареву субботу и освящают вербы
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Православные христиане отмечают Лазареву субботу и освящают вербы 

Авторадио 43 минуты назад
Фото: Капитал страны
Православные христиане отмечают сегодня Лазареву субботу. Этот день еще называется «малой Пасхой», утром в храмах совершается особая торжественная служба. А вечером, по традиции, за богослужениями освящают ветви верб — в России они заменяют пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима встречали входящего в город Иисуса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день службу в храме Христа Спасителя. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть рыбную икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, — рыбу.
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