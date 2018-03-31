Дворец культуры и техники волгоградского тракторного: ни жив, ни мертв

Если вы хоть раз видели дворец культуры и техники на Нижнем Тракторном в Волгограде , вы не забудете ни ДК, ни Нижний поселок, ни что такое настоящий советский дворец культуры, воспитывающий прекрасное в человеке одним своим видом.

Создание промышленных гигантов в советское время обязательно подразумевало строительство не только рабочих поселков, но и всей необходимой, как сейчас принято говорить, инфраструктуры, в том числе домов культуры, клубов, кинотеатров.

Отдых тоже должен быть организован, как и работа или учеба

В 1935 году в рамках реконструкции Нижнего поселка тракторного завода Сталинграда было запланировано строительство дворца культуры и парка рядом с ним. Здание проектировал архитектор Яков Корнфельд, работавший в популярном в те годы стиле конструктивизма.

Фасад дворца, обращенный к поселку, и площадь перед ним Яков Абрамович Корнфельд (1896–1962) — советский архитектор, архитектурный критик, преподаватель, член-корреспондент Академии архитектуры СССР. Закончил Киевское художественное училище, Высшее художественное училище при Императорской академии художеств, ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские, г. Москва ). В 1920-е годы работал в стиле конструктивизма. Специализировался на проектах зданий культурно-массового назначения. С 1934 года преподавал в МАРХИ (Московский архитектурный институт). Основные проекты: ДК имени Горбунова в Москве, Клуб строителей в Свердловске — сейчас Свердловская киностудия, кинотеатр «Родина» в Москве, кинотеатр имени Пушкина в Челябинске , ДК завода имени Петрова и ДК имени Ленина завода «Красный Октябрь» в Сталинграде и другие.

Местные жители до сих пор с теплотой вспоминают свой ДК Строительство продвигалось с трудом — не хватало материалов, строителей и просто денег. К началу войны возвели стены, не хватало только крыши.

Тогда же, еще до войны, рядом с дворцом культуры был заложен парк с единственной в городе танцплощадкой, где играл джазовый оркестр, шахматным клубом, множеством цветов и деревьев.

Не каждый театр мог похвастаться таким величественным зданием

Все планы нарушила война. Здание дворца пострадало, однако было признано годным к восстановлению. Автором проекта стал также Яков Корнфельд совместно с архитекторами Свирским и Ленгасовым.

Тогда конструктивизм уже был признан ошибочным явлением советской архитектуры, и в итоге здание восстановили в стиле сталинского ампира, особенно в части интерьеров, однако основные идеи первоначального проекта Корнфельду удалось сохранить. На восстановлении здания работали пленные немцы, которые жили в деревянных бараках и палатках тут же неподалеку от ДК.

Убрать территорию местные жители не считались чем-то зазорным или чересчур утомительным. И тогда, и сейчас

И вот, после многих испытаний и долгих лет ожидания, в 1954 году на берегу Волги раскинулось красивое просторное здание — Дворец культуры и техники имени Дзержинского. Он имел два корпуса — клубный и театральный, которые обрамляли небольшую площадь, ориентированную на проезд вдоль жилых домов поселка.

1950–1970-е годы — время расцвета дворца культуры тракторного завода. Это был центр притяжения для жителей района всех возрастов, дети готовы были проводить здесь все свободное от школы время, взрослые спешили на художественную самодеятельность или в кино по вечерам, после работы.

Детям было что выбрать во дворце культуры как из творческих студий, так и из спортивных секций

В театральной части работали студии и кружки художественной самодеятельности, театральная и хоровая студии для детей и взрослых, были здесь и места для проведения концертов и для танцев. В клубной части располагались библиотеки, читальный зал, различные кружки, спортзал.

Занятие изостудии

В спортивном зале проходили тренировки по футболу, волейболу, настольному теннису, был тир, зал борьбы, секция велоспорта. Также в клубной части находился кинозал, днем здесь показывали детские фильмы, а по вечерам взрослые смотрели здесь новинки советского кинематографа.

Главным украшением дворца был большой театральный зал, по форме напоминающий греческий амфитеатр, с красными бархатными креслами и ковровыми дорожками на полу.

Этот зал никого не ждет, да и на зал мало похож

Сюда приезжали с концертами лучшие исполнители и коллективы страны — Лев Лещенко Иосиф Кобзон , симфонические оркестры. В парке играли ансамбли, танцевать можно было прямо на свежем воздухе. Новогодние елки в ДК СТЗ считались лучшими в городе.

В 1997 году Дворец культуры и техники ВгТЗ был внесен в реестр объектов культурного наследия как памятник архитектуры и градостроительства регионального значения.

Статус охраняемого государством объекта не слишком помогает ветшающему зданию

В 1990-е годы, годы отчаянной борьбы за выживание, здесь даже появилась сауна. Однако выжить в одиночку культурному учреждению невозможно. После развала тракторного завода дворец культуры оказался заброшен, с 2007 года он пустует.

Сколько лет здесь звучали счастливые детские голоса

Несколько лет назад студенты архитектурного института под руководством профессора Петра Олейникова подготовили проект спортивно-культурного комплекса в стенах ДК ВгТЗ. Внутренние помещения предполагалось полностью перепрофилировать, а фасады — сохранить. Практического воплощения проект не получил.

Были планы и даже настоящий проект. Но нет В 2017 году на основании результатов публичных слушаний, состоявшихся в конце 2016 года, были внесены изменения в правила землепользования и застройки и назначение территории, примыкающей к ДК ВгТЗ, то есть парка Нижнего поселка, изменено с зоны парков, скверов, садов, бульваров на зону застройки многоэтажными жилыми домами. За это единогласно проголосовали все 70 участников слушаний. На данный момент строительство в парке не ведется.

Дворец за забором, парк заброшен

Здание дворца культуры и техники сейчас находится в частных руках и никак не используется. Из-за аварийного состояния допуск посторонних в здание и на территорию рядом с ним запрещен.

Внутри есть охрана. Бессменная

По информации от собственника, ведется поиск инвестора для восстановления здания и использования в прежнем или каком-то ином качестве. Желающих вложиться в восстановление дворца, когда-то являвшегося гордостью района, пока нет.

Такие площади — и никому не нужны

Местонахождение: Тракторозаводский район, поселок Нижний, ул. Адмирала Ушакова, д. 5.

И вправду дворец, иначе не назовешь даже сейчас

Иные залы выглядят так, как будто отсюда бежали, уносили ноги

И профиль когда-то значимой фигуры

Здесь кипели спортивные страсти

Сейчас здесь не только некрасиво, но и небезопасно

Как будто война и не прекращалась

Выживали, как могли

И впрямь живее всех живых

Без надежды нам нельзя

Хочется верить, что еще возможно вернуть ДК поселку, а жителей — в эти притихшие залы

О Нижнем поселке тракторного завода можно прочитать в нашем специальном материале.