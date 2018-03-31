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Ли Чжаньшу встретился с президентом Намибии Хаге Гейнгобом
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Ли Чжаньшу встретился с президентом Намибии Хаге Гейнгобом 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Ли Чжаньшу в пятницу в Доме народных собраний в Пекине провел встречу с президентом Намибии Хаге Гейнгобом, прибывшим в Китай с государственным визитом.
Ли Чжаньшу отметил, что корни дружбы между Китаем и Намибией берут начало в далеком прошлом. В последние годы изо дня в день укреплялась традиционная дружба, а сотрудничество приносило богатые плоды. По итогам состоявшихся в четверг плодотворных переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и господином президентом, было решено вывести двусторонние отношения на уровень всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства, разработан план дальнейшего сотрудничества двух сторон.
ВСНП готово вместе с парламентом Намибии прилагать усилия к реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, учащать дружественные контакты, решительно поддерживать китайско-африканское взаимовыгодное сотрудничество под эгидой форума сотрудничества Китай-Африка и в рамках строительства «Пояса и пути», создать более благоприятный инвестиционный климат и предоставить законодательные гарантии для инвесторов обеих стран, укрепить и расширить фундамент народной воли и общественную основу, на которые опирается двусторонняя дружба, и, тем самым, содействовать значительному развитию двусторонних отношений в новую эпоху.
Х. Гейнгоб, в свою очередь, высоко оценил политику Китая по отношению к Африке, заявив о готовности Намибии на новой исходной точке углубить отношения с Китаем, усилить разноплановое практическое сотрудничество, поддерживать обмены и контакты между законодательными органами двух стран. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Окончательные итоги парламентских выборов подведены в Туркменистане Лидеры Китая и Намибии договорились о формировании отношений всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства Ван И примет участие во встрече руководителей в рамках Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга и нанесет визит во Вьетнам
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