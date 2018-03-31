Лондон называет досмотр российского лайнера обычной проверкой, вне связи с Солсбери — СМИ

МОСКВА , 31 мар /ПРАЙМ/. Проведенная в пятницу досмотр российского лайнера в Лондоне — «стандартная усиленная проверка» борта из высокорисковой страны, пишет газета Telegraph со ссылкой источники в британском правительстве.

При этом источники газеты утверждают, что проведенная проверка не связана с происшествием в Солсбери.