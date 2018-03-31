Ещё
Лондон называет досмотр российского лайнера обычной проверкой, вне связи с Солсбери — СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лондон называет досмотр российского лайнера обычной проверкой, вне связи с Солсбери — СМИ 

Прайм 49 минут назад
МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Проведенная в пятницу досмотр российского лайнера в Лондоне — «стандартная усиленная проверка» борта из высокорисковой страны, пишет газета Telegraph со ссылкой источники в британском правительстве.
При этом источники газеты утверждают, что проведенная проверка не связана с происшествием в Солсбери.
Ранее британские власти провели досмотр воздушного судна "Аэрофлота" в аэропорту Лондона. По словам капитана, представители таможни искали запрещенные предметы, не назвав причин и не составив актов досмотра. При этом британские власти потребовали от экипажа покинуть самолет. Капитан остался контролировать досмотр, не следить за всеми не мог. Посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту, потребовав объяснений.
Прайм: последние новости
Таможенники не имели права досматривать российский лайнер в Лондоне - капитан ОБЗОР: Минфин поддерживает идею расширения перечня пилотных проектов для тестирования НДД ФАС: Вопрос внутрисетевого роуминга будет решен до середины года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны заработки на реалити-шоу18
Капитан рассказал об обыске самолета в Лондоне21
«США пытались заставить дипломатов РФ предать родину»158
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль263
В НАТО назвали условия для нормальных отношений с РФ22
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение