Внеклассные занятия по хэбэйской музыкальной драме пинцзюй в одной из школ Таншаня

Шицзячжуан, 30 марта / Синьхуа / — В начальной школе «Яньцзин» района Лунань городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ уже на протяжении нескольких лет проходят регулярные внеклассные занятия по хэбэйской музыкальной драме пинцзюй, признанной нематериальным культурным наследием Китая

В школу приходят известные мастера пинцзюй, которые учат ребят основам исполнительского искусства, прививают им интерес и любовь к китайской традиционной культуре.

Шицзячжуан, 30 марта /Синьхуа/ — В начальной школе «Яньцзин» района Лунань городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ уже на протяжении нескольких лет проходят регулярные внеклассные занятия по хэбэйской музыкальной драме пинцзюй, признанной нематериальным культурным наследием Китая.

В школу приходят известные мастера пинцзюй, которые учат ребят основам исполнительского искусства, прививают им интерес и любовь к китайской традиционной культуре.

Шицзячжуан, 30 марта /Синьхуа/ — В начальной школе «Яньцзин» района Лунань городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ уже на протяжении нескольких лет проходят регулярные внеклассные занятия по хэбэйской музыкальной драме пинцзюй, признанной нематериальным культурным наследием Китая.

В школу приходят известные мастера пинцзюй, которые учат ребят основам исполнительского искусства, прививают им интерес и любовь к китайской традиционной культуре.

Шицзячжуан, 30 марта /Синьхуа/ — В начальной школе «Яньцзин» района Лунань городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ уже на протяжении нескольких лет проходят регулярные внеклассные занятия по хэбэйской музыкальной драме пинцзюй, признанной нематериальным культурным наследием Китая.

В школу приходят известные мастера пинцзюй, которые учат ребят основам исполнительского искусства, прививают им интерес и любовь к китайской традиционной культуре.

Шицзячжуан, 30 марта /Синьхуа/ — В начальной школе «Яньцзин» района Лунань городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ уже на протяжении нескольких лет проходят регулярные внеклассные занятия по хэбэйской музыкальной драме пинцзюй, признанной нематериальным культурным наследием Китая.

В школу приходят известные мастера пинцзюй, которые учат ребят основам исполнительского искусства, прививают им интерес и любовь к китайской традиционной культуре.