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Внеклассные занятия по хэбэйской музыкальной драме пинцзюй в одной из школ Таншаня
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Внеклассные занятия по хэбэйской музыкальной драме пинцзюй в одной из школ Таншаня 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Шицзячжуан, 30 марта /Синьхуа/ — В начальной школе «Яньцзин» района Лунань городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ уже на протяжении нескольких лет проходят регулярные внеклассные занятия по хэбэйской музыкальной драме пинцзюй, признанной нематериальным культурным наследием Китая.
В школу приходят известные мастера пинцзюй, которые учат ребят основам исполнительского искусства, прививают им интерес и любовь к китайской традиционной культуре.
Шицзячжуан, 30 марта /Синьхуа/ — В начальной школе «Яньцзин» района Лунань городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ уже на протяжении нескольких лет проходят регулярные внеклассные занятия по хэбэйской музыкальной драме пинцзюй, признанной нематериальным культурным наследием Китая.
В школу приходят известные мастера пинцзюй, которые учат ребят основам исполнительского искусства, прививают им интерес и любовь к китайской традиционной культуре.
Шицзячжуан, 30 марта /Синьхуа/ — В начальной школе «Яньцзин» района Лунань городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ уже на протяжении нескольких лет проходят регулярные внеклассные занятия по хэбэйской музыкальной драме пинцзюй, признанной нематериальным культурным наследием Китая.
В школу приходят известные мастера пинцзюй, которые учат ребят основам исполнительского искусства, прививают им интерес и любовь к китайской традиционной культуре.
Шицзячжуан, 30 марта /Синьхуа/ — В начальной школе «Яньцзин» района Лунань городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ уже на протяжении нескольких лет проходят регулярные внеклассные занятия по хэбэйской музыкальной драме пинцзюй, признанной нематериальным культурным наследием Китая.
В школу приходят известные мастера пинцзюй, которые учат ребят основам исполнительского искусства, прививают им интерес и любовь к китайской традиционной культуре.
Шицзячжуан, 30 марта /Синьхуа/ — В начальной школе «Яньцзин» района Лунань городского округа Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ уже на протяжении нескольких лет проходят регулярные внеклассные занятия по хэбэйской музыкальной драме пинцзюй, признанной нематериальным культурным наследием Китая.
В школу приходят известные мастера пинцзюй, которые учат ребят основам исполнительского искусства, прививают им интерес и любовь к китайской традиционной культуре.
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