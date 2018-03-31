Свыше 60 тысяч человек остались без электричества в Краснодаре

Предполагается, что возобновится подача электроснабжения в ближайшее время.

Крупная авария, в результате которой более 60 тысяч остались без электроснабжения, произошла в Краснодаре . Сообщается, что сбой случился на подстанции.

— Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Краснодар. В настоящий момент проводятся ремонтные работы, — информирует Минэнерго РФ

Так, в пятницу поврежден один из элементов подстанции «Западная-2», что привело к проблемам с подачей электричества.

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