Свыше 60 тысяч человек остались без электричества в Краснодаре 

Предполагается, что возобновится подача электроснабжения в ближайшее время.
Крупная авария, в результате которой более 60 тысяч остались без электроснабжения, произошла в Краснодаре. Сообщается, что сбой случился на подстанции.
— Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Краснодар. В настоящий момент проводятся ремонтные работы, — информирует Минэнерго РФ.
Так, в пятницу поврежден один из элементов подстанции «Западная-2», что привело к проблемам с подачей электричества.
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