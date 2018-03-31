Почти 80 подъездов планируют отремонтировать в Алтуфьевском районе до конца года

Работы по ремонту почти 80 подъездов в многоквартирных жилых домах района Алтуфьевский планируется провести в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.

«В планах — ремонт 76 подъездов. Работы уже стартовали. Если возникают нарекания или какие-либо вопросы по их благоустройству, старшие по домам могут обращаться в ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района» или в управу, чтобы их решить», — приводятся в сообщении слова главы управы района Владимира Кузьменко

В пресс-службе добавили, что, кроме того, с 1 по 30 апреля в Алтуфьевском районе пройдет месячник весеннего благоустройства, в рамках которого территория района будет приведена в порядок после зимы.