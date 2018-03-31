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Источник: два запуска с космодрома Восточный назначены на декабрь
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Источник: два запуска с космодрома Восточный назначены на декабрь 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Два запланированных с космодрома Восточный в 2018 году пуска проведут в декабре, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
"Запуски космического аппарата «Метеор-М» N2.2 и двух «Канопус-В» N5 и N6, предварительно, намечены на декабрь 2018 года", — сообщил он.
По словам источника, сами космические аппараты находятся в высокой степени готовности. Решение о датах их запуска будет приниматься осенью.
Ранее в США запустили ракету-носитель Atlas V с новым метеорологическим спутником GOES-S.
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