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Парламент Румынии считает полностью легитимным требования граждан об объединение с Молдавией
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Парламент Румынии считает полностью легитимным требования граждан об объединение с Молдавией 

ИноСМИ 24 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Во вторник, 27 марта, председатель Палаты депутатов зачитал с трибуны румынского парламента «Торжественную декларацию о праздновании Объединения Бессарабии с Родиной-материю Румынией, которое состоялось 27 марта 1918 года».
В Декларации говорится, что парламент считает полностью легитимным желание граждан Республики Молдова поддержать объединение двух государств, поскольку это представляет собой «естественное продолжение процесса развития», сообщает news.ro.
«Парламент Румынии принимает эту декларацию, чтобы отпраздновать объединение Бессарабии с Родиной-матерью Румынией, которое произошло 27 марта 1918 года. 27 марта 1918 Сфатул Цэрий, в качестве высшего представительного органа Бессарабии, в который входили представители мажоритарного румынского населения и этнических меньшинств, и который был создан в соответствии с демократическими нормами того времени, в условиях роспуска Царской империи и Первой мировой войны, выразил коллективное желание об объединении путем принятия Акта об объединении», — указано в тексте, который прочел с трибуны парламента Ливиу Драгня.
Кроме того, парламент Румынии «считает полностью легитимным желание тех граждан Республики Молдова, которые поддерживают объединение». «Парламент Румынии, собравшийся на торжественное заседание по случаю столетия с момента акта Объединения Бессарабии с Родиной-материю, сегодня, 27 марта 2018, считает полностью легитимным желание тех граждан Республики Молдова, которые поддерживают объединение двух стран в качестве естественного продолжения процесса развития и утверждения румынской нации. Мы подчеркиваем, что этот акт зависит от их воли и заявляем, что Румыния и ее граждане готовы и всегда будут готовы выйти навстречу любому естественному проявлению к воссоединению со стороны граждан Республики Молдова в качестве выражения их суверенной воли», — также указывается в документе.
На торжественном заседании парламента также присутствовала Ее Величество Маргарета, Хранитель румынской короны, спикеры обеих палат парламента, Ливиу Драгнеа и Кэлин Попеску Тэричану, а также представители парламентских групп, пишет point.md. В торжественном заседании парламента приняли участие и экс-президенты Эмил Константинеску и Траян Бэсеску, члены правительства, патриарх Даниил, епископ Иоанн Робу, председатель Конституционного суда, Валер Дорняну, мэр Бухареста Габриэла Фиря.
Кроме того, на совместном пленарном заседании обеих палат парламента Румынии, присутствовала и делегация Республики Молдова во главе с Андрианом Канду. Лидер Либеральной партии Михай Гимпу объявил в понедельник, 26 марта, что либералы, хоть они и унионисты, не будут в молдавской делегации, потому что ее возглавляет Андриан Канду, который на прошлой неделе отказался представить на голосование ряд законопроектов, в том числе принятие декларации об объединении.
В финале торжественного заседания румынского парламента за принятие Декларации проголосовало большинство парламентариев, за исключением представителей Демократического союза венгров Румынии (UDMR).
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