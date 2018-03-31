«Все перевернули страницу»: Полина Гагарина боится, что о трагедии в Кемерове уже забыли

На 4-й день после трагедии в Кемерове , которая потрясла многих россиян, с окончанием траура жизнь вернулась на круги своя. Сеть вновь заполонили жизнеутверждающие и веселые публикации, которые, впрочем, вызвали грустные чувства у певицы Полины Гагариной

Страшный пожар, унесший с собой жизни детей, не мог не всколыхнуть наше общество, которое со всей искренностью выразило соболезнования и сопереживание семьям, пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня». Был объявлен общенациональный траур, и замер интернет, скорбя об умерших детях. Однако на четвертый день после трагедии, с окончанием траура, все снова вернулось на круги своя. И цветение жизни вызвало двоякое ощущение у певицы Полины Гагариной.

Она не могла не заметить, что с самого утра в интернете вновь стали появляться жизнерадостные публикации, в которых не было упоминаний о случившейся трагедии. «Сегодня с утра лента пестрила разными красками… солнечными фотографиями, весной, людьми… после этих 4-х дней мрака и черноты. Сначала было чувство что все просто перевернули страницу, чтобы скорее забыть обо всем, не думать, не чувствовать, не плакать», — поделилась своими ощущениями Полина. Впрочем, певица искренне надеется, что ничто не забыто и горький урок будет выучен. Артистка поделилась своей верой, что изменения и серьезные движения не заставят себя ждать.

Многие подписчики согласились с тем, что столь быстрое исчезновение упоминаний о страшном пожаре пугает, поскольку создается ощущение, что все забыли и начали жить дальше. Впрочем, немало почитателей артистки призналось, что урок усвоен, и для этого необязательно совсем прекращать жить. «Для каждого из нас это урок, да еще какой! Теперь я точно буду ходить в кинотеатр не тот, что находится в ТРЦ, а в отдельно стоящий, так как и раньше было! По крайней мере, из каждого зала там выход идет на улицу. И за 5 минут до окончания билетёр уже открывает дверь! А в ТРЦ кинотеатр находится глубоко внутри здания. Целый лабиринт до выхода! Просто опасная ловушка!» «Соглашусь с вами, прошло лишь 4 дня, а в ленте нет почти ни одного поста про трагедию, как будто все забыли про это и живут дальше, я лишь до сих пор в шоке, что такое происходит в социуме» «Не все перевернули страницу.. конечно, жизнь продолжается. Но сделать выводы и помнить последствия любой халатности после этой. Я лично никогда уже не забуду это» «Да, как быстро траур сменил счастливые фото. Это конечно дело каждого. Но мне до сих пор не по себе» «Правильные слова! Вот что в голове вертелось… От временной скорби толку мало!»