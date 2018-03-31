Игра Трампа с Россией в «злого и доброго полицейского» кажется несостоятельной

Возможно, что привычная и удобная для президента Трампа игра с Россией в «злого и доброго полицейского» теряет свой смысл и больше не эффективна.

В пятницу утром посол России бросил вызов, сказав в эфире передачи Today на телеканале NBC , что Соединенным Штатам пора уже решить, какова их позиция по отношению к России. Он даже намекнул на возможность новой холодной войны.

«Мне кажется, что атмосфера в Вашингтоне отравлена, это токсичная атмосфера, — заявил посол Анатолий Антонов . — И от нас зависит, решим ли мы, что находимся в состоянии холодной войны или нет».

Белый дом в отношении России использует совершенно не понятную, противоречивую стратегию — если это на самом деле стратегия. И хотя его действия зачастую бывают довольно жесткими, включая высылку 60 российских дипломатов и закрытие российского консульства в Сиэтле на этой неделе, Трамп по-прежнему явно не решается присоединиться к тем, кто осуждает Россию.

Только на прошлой неделе Трамп проигнорировал рекомендацию своих советников «не поздравлять» Владимира Путина с его якобы нечестной победой в переизбрании на следующий срок и начать обсуждение отравления на британской территории бывшего российского агента разведки, виновником которого, как заявила Британия и администрация Трампа, является Россия.

И действительно, почти через месяц после случившегося Трамп пока еще не высказал решительного осуждения в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери с использованием нервно-паралитического вещества. Зато самыми последними высказываниями Трампа о России были твиты, в которых он оправдывает свои поздравления в адрес Путина и подчеркивает преимущество улучшения отношений.

В этом, как в капле воды, отражается отношение Трампа к России. Он почти всегда подчеркивал необходимость улучшения отношений и избегал взваливать на Россию вину за ее вмешательство в выборы 2016 года или отравление Скрипалей. Но он также был готов подписать ответные меры за эти действия — порой весьма жесткие, но иногда при этом Трампом публично высказывал сомнения. Похоже, что Трамп либо не участвует в принятии этих решений, либо он принял обдуманное решение протягивать пряник — пока все остальные в его администрации будут размахивать кнутом. То есть, решил быть «добрым следователем».

Но призыв к улучшению отношений в данный момент звучит несколько странно. Трамп, похоже, жаждет этих улучшенных отношений, несмотря на то, что они кажутся все более нереальными. И его более сдержанные высказывания о России не могут не умерить жесткие сигналы, которые посылает Госдепартамент . Трамп, похоже, практически намекает России, что он не допустит, чтобы все это зашло слишком далеко — даже если действия России и вынуждают предпринимать более решительные ответные меры.

И теперь Россия оказывает на него давление, чтобы он решил, на чьей он стороне и что выбирает — улучшение отношений или более жесткую позицию. «Когда танцуют двое, ответственность несут оба, — сказал Антонов в пятницу. — Но если Соединенные Штаты не хотят танцевать танго, что я должен делать?».

Упрощенное желание Трампа танцевать танго с Путиным, похоже, постоянно сдерживается (в расчете на будущее) из-за конкретных геополитических реалий. Вопрос заключается в том, признает ли Трамп это когда-нибудь и решит ли выдвинуть единый американский фронт в открытом противостоянии между Россией и Западом, которое все больше напоминает холодную войну. Или же он будет и дальше сдерживать (и, возможно, подрывать) действия своей собственной администрации, цепляясь за несбыточную надежду.