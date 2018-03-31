Организаторы рассказали о проведении «Бессмертного полка» в Сиэтле

СИЭТЛ, 31 мар — РИА Новости , Михаил Тургиев. Акция «Бессмертный полк» в Сиэтле в 2018 году впервые будет совмещена с памятным фестивалем, ожидается на 50% больше участников, чем в прошлом году, сообщил в пятницу РИА Новости один из организаторов акции Сергей Гладыш.

"В этом году у нас мероприятие будет более масштабным. К самому шествию «Бессмертного полка» присоединяется фестиваль сразу после. Это памятный фестиваль «Победа одна на всех». Там будут выступать творческие коллективы нашего города, приедут русские коллективы с Аляски , из Орегона", — сказал он.

США. По его словам, в 2016 году в марше принимали участие 250 человек, в 2017 — около 500, в этом году рассчитывают, что соберется 700-800 человек. Впервые в этом году организаторам деньгами поможет посольство РФ

"Все затраты, связанные с городом, с полицией, с парком мы покрываем сами. Расходы в этом году на полк и на фестиваль совместно составят порядка 14 тысяч долларов. Из этой суммы посольство нам покрывает 5,5 тысячи", — рассказал Гладыш, который возглавляет общественную организацию «Российско-американская инициатива о сотрудничестве».

По его словам, у организации есть спонсоры в местной среде. Прежде всего, это соотечественники, которые владеют бизнесом. Деньги от посольства пойдут на покрытие расходов, связанных с доставкой ветеранов к месту проведения марша, изготовление баннеров, организацию банкеты для ветеранов. Такое использование средств от посольства законом не запрещено, уверяет собеседник агентства.

"Здесь есть ассоциация русскоязычных ветеранов. В нее включены не только ветераны боевых действий, но и ветераны труда. В ней, если мне не изменяет память, осталось два-три ветерана участника боевых действий", — рассказывает он.

Всего же в ассоциации ветеранов около 60 человек. Всех их ждут на мероприятии. По словам Гладыша, ветеранская организация всегда на 9 мая организовывала свой банкет, но в этом году они впервые решили объединиться с акцией «Бессмертный полк» и фестивалем.

"Уровень поддержки со стороны города для этого мероприятия достаточно высокий. Это выражается в том, что они очень быстро отвечают на наши запросы, дают рекомендации, как лучше поступить в плане заполнения всех этих форм… Никаких препятствий с их стороны не создается, что для нас уже хорошо", — продолжает активист.