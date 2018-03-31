Ещё
Лунный посевной календарь на 31 марта 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лунный посевной календарь на 31 марта 2018 года 

7dach.ru 27 минут назад
Фото: 7dach.ru
15 лунный день, полнолуние. Луна в Весах.
Знак Весов
Тяжелые физические нагрузки сегодня желательно исключить; если это невозможно — работайте не торопясь, размеренно. Допускается обработка почвы: вспашка, перекопка (если вы в раздумьях, стоит ли копать — сомнения развеет эта статья). Тем, кто решил отступить от традиционных методов земледелия, наверняка пригодятся материалы по экологическому садоводству и созданию живой почвы, при желании можно даже научиться огородничеству у природы.
Отличный день для получения новых знаний — рассмотрите замечательную возможность обучения в Академии огородника — под руководством профессионалов ваш садово-огородный сезон пройдет безупречно! А если вы окончите Школу защиты растений, то наверняка не оставите вредителям и болезням ни единого шанса хозяйничать на вашем участке! Воспользуйтесь отличной возможностью получить (причем совершенно бесплатно!) новые знания — вы не раз скажете себе спасибо за мудрое решение!
Займитесь составлением плана посевов и посадок, освежите в памяти принципы севооборота (правила и примеры плодосмена, польза промежуточных культур и сидератов, особенности совмещенных (посадка одновременно) и уплотненных (посадка последовательно) посевов и посадок).
Оптимальное время для сбора целебных растений (почки березы и сосны, листья брусники).
В полнолуние культурные растения желательно не тревожить: отложите посевы и посадки (пересадки, пикировку), не проводите обрезку и пасынкование, прищипывание. Не рекомендовано опрыскивание.
Читайте также:Лунный посевной календарь на март 2018 годаЛунный посевной календарь на сайте 7dach
7dach.ru: последние новости
Что воровали из московских садов в XVIII веке 9 многолетних шалфеев для дачи: особенности выращивания Как вырастить гейхеру из семян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль231
Стали известны заработки на реалити-шоу5
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»23
Россия готовится к новым нападкам Запада41
Украинский суд арестовал захваченное судно РФ210
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение