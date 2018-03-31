Лунный посевной календарь на 31 марта 2018 года

15 лунный день, полнолуние. Луна в Весах.

Знак Весов

Тяжелые физические нагрузки сегодня желательно исключить; если это невозможно — работайте не торопясь, размеренно. Допускается обработка почвы: вспашка, перекопка (если вы в раздумьях, стоит ли копать — сомнения развеет эта статья). Тем, кто решил отступить от традиционных методов земледелия, наверняка пригодятся материалы по экологическому садоводству и созданию живой почвы, при желании можно даже научиться огородничеству у природы.

Отличный день для получения новых знаний — рассмотрите замечательную возможность обучения в Академии огородника — под руководством профессионалов ваш садово-огородный сезон пройдет безупречно! А если вы окончите Школу защиты растений, то наверняка не оставите вредителям и болезням ни единого шанса хозяйничать на вашем участке! Воспользуйтесь отличной возможностью получить (причем совершенно бесплатно!) новые знания — вы не раз скажете себе спасибо за мудрое решение!

Займитесь составлением плана посевов и посадок, освежите в памяти принципы севооборота (правила и примеры плодосмена, польза промежуточных культур и сидератов, особенности совмещенных (посадка одновременно) и уплотненных (посадка последовательно) посевов и посадок).

Оптимальное время для сбора целебных растений (почки березы и сосны, листья брусники).

В полнолуние культурные растения желательно не тревожить: отложите посевы и посадки (пересадки, пикировку), не проводите обрезку и пасынкование, прищипывание. Не рекомендовано опрыскивание.

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