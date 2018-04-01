Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя в Москве

В канун празднования Входа Господня в Иерусалим , 31 марта, патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

«После чтения Евангелия предстоятель Русской православной церкви совершил традиционное освящение вербных и пальмовых ветвей (ваий)», — говорится в сообщении.

По окончании богослужения патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником.

«Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства, братья и сестры, сердечно поздравляю вас с великим двунадесятым праздником Входа Господня в Иерусалим! Дай Бог, чтобы благодать, которая прикасается к нам через окропление верб, прикасается к нашим телам, освятила и души наши, укрепляя нас в Божественной правде, способности сопротивляться греху, неправде и злу», — сказал патриарх.

Вербное воскресенье в 2018 году приходится на 1 апреля. Это переходящий праздник — его дата зависит от дня празднования Пасхи. У праздника существует несколько названий: Вход господень в Иерусалим, Вербное воскресенье, Пальмовое воскресенье. Главным символом праздника является веточка вербы.