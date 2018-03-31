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Таиланд планирует до 2036 года построить более 2500 км высокоскоростных железных дорог
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Таиланд планирует до 2036 года построить более 2500 км высокоскоростных железных дорог 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Бангкок, 30 марта /Синьхуа/ — Министерство транспорта Таиланда на Выставке железнодорожного транспорта-2018 Таиланда заявило о планах до 2036 года построить около 2506 км высокоскоростных железных дорог /ВСЖД/.
Представитель министерства транспорта Таиланда на выставке заявил, что сейчас уже сделано планирование ВСЖД до 2036 года, план разделен на три периода поэтапной реализации. Первый период с 2017 до 2021 года, включая начальный этап сотрудничества по строительству железных дорог Китай-Таиланд и другие проекты, общая длина ВСЖД составит 1248 км.
Он также заявил, что сейчас уже начат первый этап проекта сотрудничества по строительству железных дорог Китай-Таиланд. Кабинет министров Таиланда утвердил ВСЖД, соединяющую три крупных аэропорта Таиланда. Таиланд скоро станет страной, обладающей высокоскоростными железными дорогами. Второй период планирования ВСЖД охватывает 2022-2026 гг, общая длина ВСЖД в этом периоде — 499 км. А третий период планирования — 2027-2036 гг, общая протяженность запланированных ВСЖД — 759 км.
Согласно опубликованным статистическим данным, общая стоимость вышеописанного плана составляет около 50 млрд долларов США. После осуществления плана ВСЖД свяжут между собой главные города Таиланда. —0—
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