Таиланд планирует до 2036 года построить более 2500 км высокоскоростных железных дорог

Бангкок , 30 марта / Синьхуа / — Министерство транспорта Таиланда на Выставке железнодорожного транспорта-2018 Таиланда заявило о планах до 2036 года построить около 2506 км высокоскоростных железных дорог /ВСЖД/.

Представитель министерства транспорта Таиланда на выставке заявил, что сейчас уже сделано планирование ВСЖД до 2036 года, план разделен на три периода поэтапной реализации. Первый период с 2017 до 2021 года, включая начальный этап сотрудничества по строительству железных дорог Китай-Таиланд и другие проекты, общая длина ВСЖД составит 1248 км.

Он также заявил, что сейчас уже начат первый этап проекта сотрудничества по строительству железных дорог Китай-Таиланд. Кабинет министров Таиланда утвердил ВСЖД, соединяющую три крупных аэропорта Таиланда. Таиланд скоро станет страной, обладающей высокоскоростными железными дорогами. Второй период планирования ВСЖД охватывает 2022-2026 гг, общая длина ВСЖД в этом периоде — 499 км. А третий период планирования — 2027-2036 гг, общая протяженность запланированных ВСЖД — 759 км.

Согласно опубликованным статистическим данным, общая стоимость вышеописанного плана составляет около 50 млрд долларов США. После осуществления плана ВСЖД свяжут между собой главные города Таиланда. —0—