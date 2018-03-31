Ещё
На собрании в ПСВ №4 почтили жертв кемеровской трагедии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На собрании в ПСВ №4 почтили жертв кемеровской трагедии 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Отчетно-выборное собрание прошло в первичном совете ветеранов №4. Оно состоялось в помещении Совета по адресу: ул. Святоозерская, д. 11).
Собрание началось с минуты молчания — собравшиеся почтили память погибших в кемеровском ТЦ.
Далее была объявлена повестка собрания и установлен регламент выступлений.
В своем докладе председатель ПСВ№4 В. Коннова отметила, что работа велась по следующим направлениям: организационно-методическому, социально-бытовому, культурно-массовому и патриотическому воспитанию молодежи. Председатель Совета поблагодарила главу МО Косино-Ухтомский Руслана Чернышева за помощь в приобретении стендов для материалов о ветеранах ВОВ. Ведь это сохранение памяти о тех, кто прошел славный жизненный путь и является примером для подрастающего поколения. И с грустью отметила, что ветераны уходят из жизни — на сегодняшний день на учете в Совете состоит всего девять человек.
Работу Совета признали удовлетворительной. В совет избраны 10 человек. На новый срок председателем Совета переизбрана В. Коннова, ее заместителем — В. Конопельчева.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Определены виды работ по благоустройству дворовых территорий района Косино-Ухтомский В Новогирееве расскажут об истории России Состоялось отчетно-выборное собрание первичного Совета ветеранов №2 района Косино-Ухтомский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль232
Стали известны заработки на реалити-шоу5
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»23
Россия готовится к новым нападкам Запада42
Украинский суд арестовал захваченное судно РФ211
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение