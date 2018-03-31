На собрании в ПСВ №4 почтили жертв кемеровской трагедии

Отчетно-выборное собрание прошло в первичном совете ветеранов №4. Оно состоялось в помещении Совета по адресу: ул. Святоозерская, д. 11).

Собрание началось с минуты молчания — собравшиеся почтили память погибших в кемеровском ТЦ.

Далее была объявлена повестка собрания и установлен регламент выступлений.

В своем докладе председатель ПСВ№4 В. Коннова отметила, что работа велась по следующим направлениям: организационно-методическому, социально-бытовому, культурно-массовому и патриотическому воспитанию молодежи. Председатель Совета поблагодарила главу МО Косино-Ухтомский Руслана Чернышева за помощь в приобретении стендов для материалов о ветеранах ВОВ. Ведь это сохранение памяти о тех, кто прошел славный жизненный путь и является примером для подрастающего поколения. И с грустью отметила, что ветераны уходят из жизни — на сегодняшний день на учете в Совете состоит всего девять человек.

Работу Совета признали удовлетворительной. В совет избраны 10 человек. На новый срок председателем Совета переизбрана В. Коннова, ее заместителем — В. Конопельчева.