Антикоррупционная политика: итоги недели 26 марта — 1 апреля

Силовики планируют в Кемеровской области зачистки по дагестанскому сценарию

В Кемеровской области после гибели взрослых и детей на пожаре может начаться антикоррупционная операция, аналогичная той, что была проведена в Дагестане , прогнозируют СМИ.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка в очередной раз заявил, что Следственный комитет должен вернуть его ведомству часть полномочий, полученных при организации. Свое заявление генпрокурор сделал на фоне разговоров о скорой ликвидации СКР и создании единого следственного органа.

Великобритания намерена избавиться от «грязных» денег и коррупционеров из России

британском парламенте обсуждают возможные защитные меры против вливания в страну российских капиталов, заработанных при помощи коррупции или тесной связи с «путинским режимом». Также Лондон намерен закрыться от россиян, желающих получить или уже получивших британские визы, чьи источники дохода вызывают подозрения у правоохранительных органов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сумел донести список в предпринимателей, покинувших Россию из-за незаконного уголовного преследования, до Юрия Чайки.

Титов усмотрел коррупцию в системе надзора после пожара в Кемерове

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» показала, что сложившаяся система контроля и надзора несет в себе коррупционную составляющую, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Путин представил закон о новом наказании для судей

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, расширяющий перечень дисциплинарных взысканий, накладываемых на судей. Также будет законодательно изменена роль председателей судов при назначении судей.

Путин хочет обязать все суды вести аудиозапись

В Госдуму внесен президентский законопроект об обязательной аудиозаписи судебных заседаний.

Госдума не захотела наказывать чиновников за незаконное обогащение

Госдума отклонила законопроект об уголовном наказании должностных лиц за незаконное обогащение.