Силовики планируют в Кемеровской области зачистки по дагестанскому сценарию
В Кемеровской области после гибели взрослых и детей на пожаре может начаться антикоррупционная операция, аналогичная той, что была проведена в Дагестане, прогнозируют СМИ.
Генпрокурор Чайка снова покушается на полномочия Следственного комитета
Генеральный прокурор России Юрий Чайка в очередной раз заявил, что Следственный комитет должен вернуть его ведомству часть полномочий, полученных при организации. Свое заявление генпрокурор сделал на фоне разговоров о скорой ликвидации СКР и создании единого следственного органа.
Великобритания намерена избавиться от «грязных» денег и коррупционеров из России
В британском парламенте обсуждают возможные защитные меры против вливания в страну российских капиталов, заработанных при помощи коррупции или тесной связи с «путинским режимом». Также Лондон намерен закрыться от россиян, желающих получить или уже получивших британские визы, чьи источники дохода вызывают подозрения у правоохранительных органов.
Генпрокурор одобрил «лондонский список» Бориса Титова
Бизнес-омбудсмен Борис Титов сумел донести список в предпринимателей, покинувших Россию из-за незаконного уголовного преследования, до Юрия Чайки.
Титов усмотрел коррупцию в системе надзора после пожара в Кемерове
Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» показала, что сложившаяся система контроля и надзора несет в себе коррупционную составляющую, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Путин представил закон о новом наказании для судей
Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, расширяющий перечень дисциплинарных взысканий, накладываемых на судей. Также будет законодательно изменена роль председателей судов при назначении судей.
Путин хочет обязать все суды вести аудиозапись
В Госдуму внесен президентский законопроект об обязательной аудиозаписи судебных заседаний.
Госдума не захотела наказывать чиновников за незаконное обогащение
Госдума отклонила законопроект об уголовном наказании должностных лиц за незаконное обогащение.
«Трансперенси» предлагает сажать за домогательства, Совет Европы рекомендует сузить иммунитет российских парламентариев, судей и прокуроров, Верховный суд считает судебные пошлины слишком низкими, генерал СКР подтверждает информацию о планах создания «русского ФБР». Подробности читайте в дайджесте ПАСМИ «Антикоррупционная политика: итоги недели 19—25 марта».