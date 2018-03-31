Патриарх Кирилл в канун праздника Входа Господня в Иерусалим освятит ветви верб

"В канун праздника Входа Господня в Иерусалим патриарх совершит всенощное бдение в храме Христа Спасителя. По традиции во время богослужения будет совершено освящение ваий", — отмечается в сообщении пресс-службы.

"В России мы приходим в храм с ветками вербы, которые первые распускаются у нас весной, в память о том, как люди встречали Иисуса Христа, въезжавшего в Иерусалим на ослике, с цветами и пальмовыми ветвями — как царя. В разных странах, где растут пальмы, христиане приносят их в праздник в храм. В других — иные растения. Например, в Италии — ветки оливковых деревьев, во Франции — самшит, розмарин и лавр", — рассказал ТАСС настоятель храма Воскресения Христова в Рабате Марокко ) священник Максим Массалитин.