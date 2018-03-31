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Патриарх Кирилл в канун праздника Входа Господня в Иерусалим освятит ветви верб
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Патриарх Кирилл в канун праздника Входа Господня в Иерусалим освятит ветви верб 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит вечером в субботу ветви верб — напоминание о ваийях (греч. «ветка»), с которыми народ торжественно встречал Христа в Иерусалиме после воскрешения им Лазаря. Богослужение накануне праздника Входа Господня в Иерусалим пройдет в храме Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе патриарха.
"В канун праздника Входа Господня в Иерусалим патриарх совершит всенощное бдение в храме Христа Спасителя. По традиции во время богослужения будет совершено освящение ваий", — отмечается в сообщении пресс-службы.
"В России мы приходим в храм с ветками вербы, которые первые распускаются у нас весной, в память о том, как люди встречали Иисуса Христа, въезжавшего в Иерусалим на ослике, с цветами и пальмовыми ветвями — как царя. В разных странах, где растут пальмы, христиане приносят их в праздник в храм. В других — иные растения. Например, в Италии — ветки оливковых деревьев, во Франции — самшит, розмарин и лавр", — рассказал ТАСС настоятель храма Воскресения Христова в Рабате (Марокко) священник Максим Массалитин.
В субботу утром православная церковь вспоминает также чудо воскрешение Лазаря, совершенное Христом за неделю до Пасхи.
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