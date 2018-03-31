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Окончательные итоги парламентских выборов подведены в Туркменистане
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Окончательные итоги парламентских выборов подведены в Туркменистане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 30 марта /Синьхуа/ — Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов накануне на заседании кабинета министров заслушал отчет об окончательных итогах парламентских выборов. Об этом сообщило государственное информационное агентство.
Мониторинг избирательной кампании осуществляли более 4 тыс. национальных наблюдателей, а также 142 международных наблюдателя, в числе которых — представители ООН, СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, ШОС, ОИС и ряда зарубежных государств. Они подтверждили, что выборы прошли на высоком организационном уровне, без существенных нарушений.
Выборы в Туркменистане состоялись 25 марта. —0—
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