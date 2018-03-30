Многие египтяне на президентских выборах «проголосовали» за Салаха

Египте ждут объявление итогов президентских выборов. Действующий глава государства Абдель-Фаттах Аль-Сиси набирает около 97% голосов, а его конкурент Мусса Мустафа Мусса — всего 3%.

Издание Al-Ahram сообщает о непопулярности выборов, свои голоса отдали 42% избирателей, больше миллиона египтян испортили бюллетени, а некоторые вычеркивали обоих кандидатов и вписывали фамилию форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха

Форвард проводит невероятный сезон в Премьер-лиге и лидирует в гонке за «Золотой бутсой».