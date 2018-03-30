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Многие египтяне на президентских выборах «проголосовали» за Салаха
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Многие египтяне на президентских выборах «проголосовали» за Салаха 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В Египте ждут объявление итогов президентских выборов. Действующий глава государства Абдель-Фаттах Аль-Сиси набирает около 97% голосов, а его конкурент Мусса Мустафа Мусса — всего 3%.
Издание Al-Ahram сообщает о непопулярности выборов, свои голоса отдали 42% избирателей, больше миллиона египтян испортили бюллетени, а некоторые вычеркивали обоих кандидатов и вписывали фамилию форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Форвард проводит невероятный сезон в Премьер-лиге и лидирует в гонке за «Золотой бутсой».
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