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Папа Франциск возглавил крестный ход у стен Колизея при повышенных мерах безопасности
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Папа Франциск возглавил крестный ход у стен Колизея при повышенных мерах безопасности 

ТАСС 1 час назад
ВАТИКАН, 31 марта. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа Римский Франциск вечером в Страстную пятницу возглавил традиционный крестный ход (Via Crucis) у стен древнего Колизея в преддверии главного христианского праздника — Пасхи, которую католики отмечают в этом году 1 апреля.
Вдоль проспекта Императорских форумов и вокруг античного Амфитеатра Флавиев собрались свыше 100 тыс. паломников. Миллионы верующих наблюдали за происходящим в прямом эфире. В центре города были приняты чрезвычайные меры безопасности, улицы патрулировали усиленные наряды полицейских и карабинеров. Вестибюли станции метро «Колизей» были закрыты, доступ на площадь осуществлялся через металлодетекторы.
Пасхальные и молитвенные размышления этого года подготовила, по благословению понтифика, группа студентов столичного классического лицея Pilo Albertelli. Каждый год авторы меняются. В 2001 году папа Иоанн Павел II поручил написание размышлений к крестному ходу 14 журналистам, аккредитованным при Святом престоле, в том числе корреспонденту ТАСС. В нынешних текстах для 14 «стояний», в память о скорбном восшествии на Голгофу, затрагиваются темы апостольского учения Хорхе Марио Бергольо: милосердие, гонения на христиан, тщеславие сильных мира сего, трагедия мигрантов, мир на планете.
Размышления прозвучали перед толпой верующих, которые держали факелы и свечи в руках. Во время обряда крест несли церковные иерархи, волонтеры, инвалиды, монахи и монахини со Святой Земли, паломники из разных стран, отмечает Ватиканское радио. Процессия доставила крест на Палатинский холм, где он был передан папе Франциску, произнесшему заключительные слова об актуальности темы страстей Спасителя.
Франциск уже в шестой раз возглавил крестный ход в Риме. Впервые у стен Колизея Via Crucis прошел в 1750 году в память о массовых убийствах ранних христиан в Амфитеатре Флавиев.
В субботу вечером римский первосвященник отслужит всенощную службу в ватиканском соборе Святого Петра.
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