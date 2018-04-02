Католики и протестанты по всему миру отметили Пасху

В минувшее воскресенье в соборе Святого Петра в Ватикане пасхальную мессу провел Папа Римский Франциск . В своем традиционном обращении к прихожанам понтифик призвал к прекращению войны на Ближнем Востоке.

Сирии и России. В странах Западной Европы и Южной Америки по улицам прошли массовые торжественные процессии, церковные службы посетили тысячи верующих. В США Нью-Йорке состоялся костюмированный пасхальный парад. Праздничные богослужения прошли во многих странах мира, в том числе Индии, Корее

Православные христиане 1 апреля отметили Вербное (Пальмовое) воскресенье. А Пасху в этом году они встретят на неделю позже, чем католики и протестанты, — 8 апреля.