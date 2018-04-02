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Католики и протестанты по всему миру отметили Пасху
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Католики и протестанты по всему миру отметили Пасху 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
В минувшее воскресенье в соборе Святого Петра в Ватикане пасхальную мессу провел Папа Римский Франциск. В своем традиционном обращении к прихожанам понтифик призвал к прекращению войны на Ближнем Востоке.
В странах Западной Европы и Южной Америки по улицам прошли массовые торжественные процессии, церковные службы посетили тысячи верующих. В США в Нью-Йорке состоялся костюмированный пасхальный парад. Праздничные богослужения прошли во многих странах мира, в том числе Индии, Корее, Сирии и России.
Православные христиане 1 апреля отметили Вербное (Пальмовое) воскресенье. А Пасху в этом году они встретят на неделю позже, чем католики и протестанты, — 8 апреля.
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