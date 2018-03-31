Заячьи уши, откровенные платья и огромные плюшевые кролики: Майли Сайрус снялась в провокационной пасхальной фотосессии

Майли Сайрус славится своими провокационными нарядами и выходками. Поэтому от кого, если не от нее можно было ждать такой фотосессии. В канун Пасхи Майли снялась в яркой съемке. Ключевым образом певицы и актрисы, разумеется, стал заяц. Сайрус сама примерила уши этого животного, а также сфотографировалась с огромным плюшевым зайцем, который имитирует наказание звезды.

На новых кадрах Майли не только позирует с морковкой и яйцами.... но и сама выступает в роли пасхального подарка в форме яйца.

Интересно, как оценил новый фотосет бойфренд Майли, Лиам Хемсворт . Впрочем, актер в своих интервью признавался, что он любит Сайрус в том числе и за ее безбашенность.

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Фото:Instagram