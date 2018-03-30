Майли Сайрус стала героиней пасхальной фотосессии для известного глянца 

25-летняя исполнительница хита Wrecking Ball Майли Сайрус попробовала себя в роли сказочной героини. Певица поучаствовала в фотосессии для журнала Vogue. Красочные кадры фотосессии поп-звезда разместила в своем Instagram.
A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Mar 30, 2018 at 11:30am PDT Сайрус позировала перед фотографами в огромной корзине, на трехколесном велосипеде, с белым котом на коленях, а также среди пасхальных яиц.
A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Mar 30, 2018 at 10:53am PDT Ранее Майли рассказала о свадебных планах с Лиамом Хемсвортом. Напомним, что о помолвке они сообщили еще в 2012 году, но с того времени даже успели расстаться и снова сойтись.