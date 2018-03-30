Выездное заседание правительства Воронежской области состоялось в Верхнехавском районе 

Александр Гусев отметил успехи района в промышленности. Не только аграрный, но теперь и металлургический. Верхнехавский район стремится в лидеры по производству специальной продукции для тяжёлой промышленности. В частности, шлакообразующие смеси там уже выпускают в серьёзных масштабах — треть от потребности всей страны. На производственной площадке сегодня побывал врио губернатора Александр Гусев, после чего в администрации района он провёл выездное заседание правительства. Как это было — увидел Евгений Касилов. Площадка одна, а предприятий множество. В этих цехах изготавливают различные виды сырья для чёрной и цветной металлургии. Отсюда оно разлетается по крупнейшим комбинатам страны — в Липецк, Челябинск, Магнитогорск и другие города. Вот так производят шлакообразующие смеси — незаменимый материал при плавлении стали.
— Максимальная расчётная производительность завода — 1,2 тыс. тонн в месяц. Потребность, если так сказать, по стране и СНГ — около 3 тыс. тонн ежемесячно, — сообщил замдиректора по производству шлакообразующих смесей Виталий Гуляев. Для проверки качества на производственной площадке открыли собственную лабораторию. Пробы огнеупоров и теплоизоляционных материалов поступают сюда ежедневно. Оборудование — исключительно зарубежное. Особая гордость — высокотемпературный микроскоп. Таких в России всего два. Он позволяет измерить температуру плавления любого вещества, причём одинаково быстро справляется и с сырьём, и с уже готовой продукцией. — Каждая организация нам присылает свою заявку. В течение максимально двух дней эту заявку мы выполняем, выдаём протокол лабораторных испытаний, на основании чего выписывается сертификат качества, — сообщила директор центра тестирования и контроля Татьяна Топоркова. А вот с прибылью не у всех производителей дела идут хорошо. Например, «Международный центр прототипирования», совместный проект региона и Минэкономразвития, фактически уже больше двух лет простаивает без дела.
— Если у меня правильная информация, то вы за прошедший год выпустили продукции на 1,2 млн рублей, затратив 150 млн рублей на создание всей этой потехи, извините за выражение, — сказал Александр Гусев. Техника, купленная на бюджетные деньги, пылится в безлюдных цехах из-за недоработки профильных чиновников, уверен глава региона. Они привлекли средства, но до запуска производства дело не довели. Не менее важные вопросы Александр Гусев обсудил на выездном заседании правительства. В частности, программу развития моногородов. Все четыре населённых пункта — Семилуки, Россошь, Елань-Колено и Павловск должны получить статус территории опережающего развития, а это значит новые инвестиции в промышленность и социальную сферу. — По Павловску мы этот путь прошли, есть федеральная поддержка, на очереди у нас Семилуки. Надеюсь, нам всё удастся, и мы сумеем гораздо более активно привлекать инвесторов в Семилукский район. Хотя там тема промышленного производства решается и сейчас. Дополнительный стимул в виде преференций от федеральных коллег, конечно, не помешает, — заявил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.
Что же касается Верхней Хавы, то, несмотря на определённые успехи в промышленности, район всё ещё, в первую очередь, аграрный, причём с большим потенциалом. Власти возлагают надежды на успешное развитие в районе и животноводства. Евгений Касилов, Виктор Щеглов