10 домашних метеостанций с AliExpress

Устройства, называемые домашними метеостанциями, в последнее время становятся все популярнее. Особенно высокий интерес они вызывают у любителей комнатных растений, для которых важно поддерживать в помещении благоприятные для их роста условия. Именно такие станции позволяют измерять уровень влажности, определять температуру и даже отслеживать фазы луны. Список возможностей может быть достаточно широк, да и по цене варианты найдутся на любой кошелек.

Метеостанция Vekkla

Популярная модель в круглом корпусе с монохромным экраном и синей подсветкой. В режиме 24/7 выводится текущее время, температура и влажность в помещении. Два магнита на оборотной стороне позволяют удобно зафиксировать станцию на дверце холодильника. Автономная работа обеспечивается двумя ААА-батарейками. Цена устройства — всего 500 рублей.

Метеостанция Ketotek

Это чуть более дорогой вариант с возможностью измерения температуры не только в помещении, но и на улице. Для замеров снаружи предназначается проводной датчик, который необходимо закрепить на оконном стекле. Сама станция может быть подвешена на стену. Работает она от одной батарейки AAA. Цена составляет 550 рублей.

Метеостанция Excelvan

Один из наиболее интересных вариантов, который может отображать температуру и влажность как в помещении, так и на улице. Датчик у него беспроводной, работающий от батареек. Его можно закрепить за окном на расстоянии до 50 метров. Экран станции имеет различную по цветам подсветку и, ко всему прочему, отображает даже погоду снаружи. Стоит такая модель около 1 650 рублей.

Метеостанция Kkmoon

Это настольная метеостанция с цветными символами, погодным информером, календарем, будильником и даже функцией голосовой активации подсветки. Работать станция может как от розетки, так и от двух батареек типа ААА. Стоимость устройства невелика, всего 450 рублей.

Метеостанция Shanwen

Любители классики определенно оценят аналоговую метеостанцию, напоминающие старые стрелочные барометры. По сути, это и есть барометр, но дополненный термометром и гигрометром. Каждая метрика имеет свою шкалу с делениями и стрелкой. Станция крепится на стену с помощью любого самореза или гвоздя. Цена составляет менее 700 рублей.

Метеостанция Hidance

Если вам требуется знать лишь комнатную температуру и влажность в зоне расположения цветов, то нет смысла переплачивать за навороченный гаджет. Самый доступный прибор с минимальной погрешностью обойдется всего в 100 рублей. Миниатюрные размеры вполне позволяют спрятать его от посторонних глаз, если это необходимо.

Метеостанция Meterk

Это устройство с достаточно большим дисплеем и выносным беспроводным датчиком больше походит на экран умного дома, что явно — плюс. Солидный дизайн и широкая функциональность сделали такую метеостанцию довольно популярной на AliExpress, где стоит она 1 200 рублей.

Метеостанция Vktech

На оконном стекле вполне можно разместить миниатюрную метеостанцию с полупрозрачным дисплеем. Большим набором функций такие модели не отличаются, но температуру и влажность определять умеют. Держатель с липучкой съемный, поэтому места для установки и крепления одним лишь окном не ограничиваются. Стоит устройство чуть менее 450 рублей.

Метеостанция Floureon

Эта метеостанция за счет оригинальной рамки может отлично вписаться в интерьер гостиной, где преобладают элементы декора из натурального дерева. Помимо дизайна, устройство отличается очень информативным большим экраном. На нем и для улицы, и для помещения вводятся средние значения влажности и температуры, границы максимума и минимума за день, а также фазы луны. Цена составила чуть менее 1 600 рублей.

Метеостанция Xiaomi

Решение от компании суббренда Xiaomi отличается минималистичным дизайном и простотой. Устройство выводит на экран лишь температуру, влажность и смайлик, говорящий о комфортности условий для человека. Фиксируется гаджет в специальной настольной подставке или крепится на стену. Цена — 900 рублей.