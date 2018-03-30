Тест: смогли бы вы сдать ЕГЭ?

Тест, в котором есть ряд вопросов из географии, истории, русского языка и геометрии, поможет понять, сможете ли вы сдать ЕГЭ успешно. Возможно, вам только предстоит это испытание, а может быть, вы его уже прошли. В любом случае проверка никогда не будет лишней.

Тест: смогли бы вы сдать ЕГЭ?

Пройдите тест и определите кто вы: будущий студент или человек, который уже забыл все важные даты и правила из школьной программы. Даже если ваши экзамены позади, проверка качества базовых знаний лишней не будет.