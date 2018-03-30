Тест, в котором есть ряд вопросов из географии, истории, русского языка и геометрии, поможет понять, сможете ли вы сдать ЕГЭ успешно. Возможно, вам только предстоит это испытание, а может быть, вы его уже прошли. В любом случае проверка никогда не будет лишней.
Тест: смогли бы вы сдать ЕГЭ?
Пройдите тест и определите кто вы: будущий студент или человек, который уже забыл все важные даты и правила из школьной программы. Даже если ваши экзамены позади, проверка качества базовых знаний лишней не будет.
НАЧАТЬ ТЕСТ 1/15 Начнем с русского языка. Выберите слово с проверяемой безударной гласной Заг…релый 29% Прик…саться 12% С…рдитый 47% Эксп…римент 10% ПРОДОЛЖИТЬ 2/15 В каком слове не хватает гласной буквы «И»? Увид…нный 7% Разве…шь 8% Встреч…нный 2% Назнач…шь 81% ПРОДОЛЖИТЬ 3/15 В каких случаях следует выбрать «НН»? Украде (1) ые це (2) ости были обнаруже (3) ы в глиня (4) ом горшке, закопа (5) ом у забора. 123 12% 125 62% 1245 21% 12345 3% ПРОДОЛЖИТЬ 4/15 Прячась от холодного (1) северного ветра (2) птицы забираются в расселины скалы и издают (3) леденящие душу (4) крики. Где не хватает запятой? 1 13% 2 64% 12 12% 234 9% ПРОДОЛЖИТЬ 5/15 Вспомним историю. Какой из нижеперечисленных памятников русского зодчества построили во время царствования Ивана IV? Собор Василия Блаженного 55% Царский дворец в Коломенском 11% Успенский собор в Москве 15% Храм Покрова на Нерли 17% ПРОДОЛЖИТЬ 6/15 Вспомните, управленцами какой организации были Фигнер, Перовская и Желябов? «Народная воля» 65% «Освобождение труда» 9% Общества декабристов 15% Общества петрашевцев 8% ПРОДОЛЖИТЬ 7/15 Выберите писателя (поэта/поэтессу), расцвет творчества которого (-ой) пришелся на вторую половину XX века Куприн 2% Блок 3% Цветаева 49% Солженицын 44% ПРОДОЛЖИТЬ 8/15 Выберите важное внешнеполитическое событие РФ, которое произошло в 90-е годы Вывод российских войск из стран Центральной и Восточной Европы 66% Восстановление дипломатических отношений с Югославией 9% Подписание Хельсинкского акта (безопасность и сотрудничество в Европе) 14% Возведение Берлинской стены 8% ПРОДОЛЖИТЬ 9/15 Перейдем к точным наукам. Возьмем правильную шестигранную призму и правильную шестигранную пирамиду, одинакового объема и высоты. Что скажете относительно площади их оснований? Они равны 48% Площадь основания пирамиды больше площади основания призмы в 2 раза 31% Площадь основания пирамиды больше площади основания призмы в 3 раза 19% ПРОДОЛЖИТЬ 10/15 Как на счет несложного математического примера? (1447-916):9 + 148:2 =? 133 72% 103,5 9% 133,5 13% 1035 4% ПРОДОЛЖИТЬ 11/15 Владелец фермы похвастался, что у него полторы курицы за полтора дня несут полтора яйца. Интересно, сколько яиц снесет одна курица за 30 дней? 15 19% 20 20% 30 49% 45 10% ПРОДОЛЖИТЬ 12/15 Какая из перечисленных природных зон занимает бОльшую территорию на карте России? Степь 8% Тайга 44% Смешанные леса 37% Тундра 10% ПРОДОЛЖИТЬ 13/15 Выберите самую высокую горную систему Саяны 7% Алтай 11% Урал 14% Кавказ 66% ПРОДОЛЖИТЬ 14/15 Выберите страну, большая часть экономически активного населения которой работает не в производственной сфере Эфиопия 36% Судан 13% Германия 27% Лаос 22% ПРОДОЛЖИТЬ 15/15 Выберите страну, расположенную в Африке Судан 66% Монако 11% Бангладеш 9% Боливия 11% ПРОДОЛЖИТЬ / 15 Пройти тест еще раз