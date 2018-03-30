7 чешских курортов, в которых стоит побывать

Стереотип о том, что лучшее место в Чехии — это Карловы Вары , существует очень давно. Не могли ведь ошибаться с местом для отдыха князь Вяземский и Гоголь. Безусловно, Карловы Вары — курорт роскошный и недешевый. И в то же время в Чехии полно других городков, в которых легко поправить здоровье, отдохнуть от работы, а иногда и покататься на лыжах.

Яхимов

Неподалеку от Карловых Вар, в южной части Рудных гор, находится город Яхимов — единственный в мире радоновый курорт. Этот почетный статус он получил еще в начале ХХ века — в 1906 году. Земля, на которой стоит Яхимов, и впрямь уникальна: в XVI веке здесь открыли месторождение серебра, а много лет спустя супруги Кюри обнаружили в этих краях радий и полоний.

На территории города есть соляные пещеры, которые стоит посетить всем отдыхающим: во-первых, это интересно, во-вторых, полезно для здоровья. В перерывах между процедурами можно осмотреть Остров над Огржей — дворцовый парк ХVI века с фонтанами, прудами и скульптурами, Летний дворец с картинной галереей и городскую ратушу в стиле поздней готики.

Яхимов находится на 600-метровой высоте у подножья горы Клиновец. Зимой на Клиновце открывается горнолыжный курорт с шестью трассами разной сложности, лесной дорожкой для беговых лыж и парком для сноубордистов.

Теплице

Курортный городок Теплице расположен в 90 километрах от чешской столицы и в 40 километрах от немецкого Дрездена . Своим названием он обязан теплому озеру, которое находится под городом на 200-метровой глубине. Из подземного водоема берут начало знаменитые термальные источники, температура которых не опускается ниже 38 градусов. Теплице как раз и означает «теплая вода».

Город окружен цепью Крушных гор, которые не дают сильным ветрам прорваться на его улицы. Здесь сохранились старинные постройки: городская ратуша и бернардинский монастырь Осек с готическим каменным пюпитром. Также в Теплице открыт единственный во всем Устецком крае ботанический сад с коллекцией экзотических растений.

Бехине

Этот курорт на юге страны приобрел популярность в XVIII веке, когда на его территории обнаружили лечебные минеральные источники и грязи, помогающие бороться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Историю Бехине можно проследить, гуляя по его улочкам. Символы города — замок XIII века, ныне превращенный в музей, и монастырь святой Девы Марии, в котором открыта Главная художественная школа.

Гордость жителей городка — белоснежный арочный мост Бехинская радуга. Конструкция длиной в 225 метров соединяет два берега реки Лужницы и служит местной смотровой площадкой.

Франтишковы Лазне

Курортный город, на территории которого собрано 24 источника минеральной воды, грязи и природного газа, получил свое название в честь короля Франтишка I. Во Франтишковых Лазнях лечат «женские» заболевания. С этим связано появление главного символа города — памятника озорному мальчугану Франтишке, сидящему на шаре с рыбой в руках. Считается, что дотронувшаяся до него женщина непременно родит ребенка, даже если до этого она считалась бесплодной.

В 5 минутах от города на стыке Чехии и Германии расположен город Хеб, прославившийся своим древним замком, в котором есть и привидения, и смотровая площадка. А в 2 км от Франтишковых Лазен, в деревне Жировице, открыта ферма по выращиванию бабочек из Америки, Азии, Африки и Австралии

Лугачовице

Малолюдный курортный городок на юге Чехии окружен горами и лесными массивами. Сюда идут автобусы и поезда из крупных чешских городов — Праги Брно . Городок уже 300 лет привлекает туристов своими целебными источниками. Всего их шестнадцать, и все они богаты минералами: бромом, фтором, барием, йодом и железом.

В Лугачовице сохранились исторические постройки: в курортной части находится дом Юрковича — архитектурный ансамбль 1822 года в стиле народный модерн. Каменное здание с резными деревянными вставками больше напоминает терем из сказки, нежели особняк. В окрестностях Лугачовице сохранились три замка — Бухлов XIII века, Визовице XVIII века и Лешна XIX века.

Лазне Белоград

Лазне Белоград — курорт, в котором родился и жил знаменитый чешский писатель Карел Вацлав Райс, — раскинулся в предгорье Исполиновых гор. Развитию региона, издавна известного своими источниками минеральной воды и целебной грязи, помогла принцесса Анна Прусская.

В городе хорошо развита сеть туристических маршрутов. Это неудивительно, ведь здесь немало любопытных мест: базальтовый карьер Гржиделецкая гора, Эрбенов дуб-долгожитель, ручей Яворка, заповедник Каменная гора и развалины средневековой деревни.

В городе сохранились памятники архитектуры: замок Белоград, построенный на месте крепости XIII века, в котором сейчас открыт интернат, музей Райса в зимней оранжерее замкового парка и Музей естествознания, открытый палеонтологом Антонином Фричем.

Велке Лосины

Небольшой городок в долине реки Лосинки расположен в 220 км от Праги. Своим развитием город обязан роду Жеротин: поселившись здесь в начале XVI века, они расширили и укрепили поселение. Благодаря Жеротинам на месте старой готической крепости появился замок в стиле итальянского Ренессанса, окруженный роскошным садом. Сегодня в нем открыт музей с библиотекой, оружейной палатой и художественной галереей, собравшей работы итальянских и голландских живописцев.

Благодаря все тому же знатному роду в городе заработала бумажная фабрика, которая функционирует и по сей день. Причем вся продукция изготавливается согласно средневековым технологиям, то есть вручную. На территории фабрики открыт музей истории бумаги.

Велке Лосины привлекательны не только своими термальными источниками, но и горнолыжными трассами. Снег выпадает здесь в октябре и держится до мая. Трассы подходят и новичкам, и профи.