Куда поехать в апреле: лучшие направления

Весна — время года, которое пробуждает в нас дух свободы и независимости. С приходом теплых дней и появлением ярких апрельских красок на небе рождается желание отправиться туда, где можно вдыхать ароматы цветов и наслаждаться красотами природы. Есть несколько стран, которые особенно хороши весной. Там можно посетить яркие места, увидеть невероятные природные ландшафты, сделать незабываемое селфи. Выбирайте страну, которая по душе, и пакуйте чемоданы.

Что можно делать в Италии весной? Почему не стоит дождаться горячих летних дней? Дело в том, что есть несколько итальянских городов, которые будут особенно хороши в апреле.

Во-первых, Сицилия — мягкий климат, небольшое количество туристов, невероятные фоны для фотографий и простого философского созерцания — все это вы увидите именно там. Но это еще не все. Обязательно посетите вулкан Этну высотой более 3 км. Это самая горячая точка в Европе, которая последний раз извергалась всего 5 лет назад. Вы сможете заказать экскурсию, которая заключается в подъеме на 2000 м выше уровня моря на автомобиле. С этой высоты вы будете видеть красивый горный серпантин и ту лаву, которая осталась после волнений 5-летней давности.

Во-вторых, Рим . Место, уникальное своей красотой: здесь собраны великие соборы, которые обязательно следует посетить в апреле — летние месяцы наполнены туристами из всех стран. В толпе восхищенных зрителей вам вряд ли удастся насладиться великолепием собора Святого Петра ( Ватикан ) и собора Святого Иоанна Крестителя . Зато апрельская прогулка будет приятной и неторопливой. На улице +15-17, а в душе весна.

Криштиану Роналду. В-третьих, Сардиния. Здесь следует посетить фешенебельный курорт Порто-Черво, иными словами, новый Сан-Тропе. Тут вам могут встретиться знаменитые любители итальянского отдыха Леонардо ди Каприо

Если вы отправитесь на экскурсию или постоянное место жительства в Порто-Ротондо — небольшой курортный городок, — вы попадете в мир сказки. Все дома, балконы и бордюры в этом месте — исключительно розового цвета. Кроме того, вы будете соседом Сильвио Берлускони , живущего в Порто-Ротондо на роскошной вилле, построенной у одного из множества утесов.

Чем хороша Абхазия в апреле? Во-первых, температура воздуха не опускается ниже +18, во-вторых, цветет всевозможная флора. Дожди идут редко, но, если вы застали короткий проливной дождь, после будет особенно приятно любоваться умытыми водой цветами, сидя за столиком местного открытого кафе и вдыхая свежий воздух.

В отличие от летних месяцев апрель — умиротворенный. Весной в Абхазию приезжают туристы, которые желают заняться альпинизмом, написать книгу, посвятить время созерцательному отдыху или уединиться собственной компанией.

Если вы хотите любоваться цветущей мимозой и прогуливаться среди лесных хозяйств, выращивающих цитрусовые, имеет смысл лететь в Гагру. Самый удобный маршрут: полет до Сочи местными авиалиниями, далее — из Сочи (или Адлера) поездка на автобусе до нашей границы с Абхазией (пройти границу очень легко, трудностей не будет), а после — на местном маршрутном такси до Гагры.

Если душа просит культурного отдыха, в вашем распоряжении будут церкви и соборы, древние руины, памятники, статуи и достопримечательности. Одним из самых живописных мест можно назвать Гегский водопад, находящийся в Гагре. К нему ведет извилистая тропинка, и, если вы действительно прибудете туда весной, — сможете увидеть все природное великолепие цветущей Абхазии. Не менее прекрасно озеро Рица — один из самых красивых водоемов в стране. В Новом Афоне вы сможете посетить Анакопийскую крепость, Грот святого апостола Симона Кананита, Новоафонский водопад и множество великолепных храмов. Любой туроператор предоставит необходимые путевки — с этим в Абхазии проблем нет.

Представьте горы, покрытые душистым розовым ковром. Такое зрелище вы застанете, если отправитесь в Худжанд этой весной. Вы сможете начать восхождение на Ак-Су, прогуляться по городу или присоединиться к пешим туристическим прогулкам среди цветущих фруктовых деревьев, равнин и гор.

Самые интересные достопримечательности Худжанда — историко-краеведческий музей археологии, Somoni Park (сады, развлечения, прогулочный отдых), мечеть Масджиди Джами и, конечно, музыкально-драматический театр им. К. Худжанди. Если вы будете прогуливаться вне туристической группы — не беда. Город не так велик, и вы сможете посетить эти и другие достопримечательности, воспользовавшись помощью навигатора.

Если вам захочется искупаться — дерзайте. Худжанд — город, который открывает возможность увидеть Таджикское море. Для тех, кто любит погорячее, есть источники, которые доступны туристам и местным жителям. Для того чтобы добраться до Таджикистана, купите билет на рейс в Душанбе, откуда автобус доставит вас в знаменитый туристический Худжанд.

Любителям европейской культуры понравится в Париже. Апрельская Франция — символ настоящей весны, с поющими птицами, цветущими деревьями и свежим ветерком. Температура воздуха не опускается ниже +15, а парки манят своим великолепием.

Обязательно посетите Марсово поле, Булонский лес, Ботанический сад, сад Тюильри и парк Виллет — там вы сможете получить позитивный эмоциональный заряд и сделать неповторимые фотографии, которые получаются особенными: уже нет мартовских холодов, а апрель пробуждает к жизни красивые цветы и кустарники. Еще одно преимущество апрельского отдыха — свобода. Вы будете чувствовать ее на улицах и во время самых знаменитых экскурсиях, ведь ни в Лувре, ни в Диснейленде не будет большого скопления туристов.

Островная Греция — это не выжженная летним солнцем территория, а, напротив, покрытая изумрудной зеленью и ковром цветов скалистая местность, среди которой пролегают туристические тропы. По сторонам будут мелькать небольшие белые домики, повсюду будет цвести миндаль, а свежие травы скрасят вашу прогулку своим ярким ароматом. Если вы любите пешие прогулки, приезжайте в Грецию в апреле — вы прогуляетесь по долинам Эллады и откроете для себя удивительные холмы, существующие только здесь. Имея с собой современный смартфон, вы можете гулять без туристической группы — он проложит дорогу и поможет не заблудиться.

Отсутствие ажиотажа в знаменитых музеях и храмах античности — еще одно неоспоримое преимущество для туриста. Вы сможете рассмотреть каждую деталь и сделать столько фото, сколько угодно вашей душе. Самые яркие достопримечательности — средневековый город Родос и расположенный там Дворец великих магистров, а также Афинский акрополь, Венецианская гавань, гора Олимп, остров Санторини, Парфенон и пляж Миртос. Конечно, это еще не всё. Греция — страна, которая состоит из великих и памятных мест. В отеле вам обязательно предложат путевки — останется только выбрать между интеллектуальным и пляжным отдыхом.

Если вы отмечаете православную Пасху, вам следует посетить Патмос — остров, куда привезут благодатный огонь.

Цветущая сакура — вот словосочетание, которое ассоциируется с наступлением весны. Вся Япония празднует возвращение тепла и красоты. Вы удивитесь, когда увидите, какая атмосфера царит в Стране восходящего солнца в этот «розовый» период — японцы радуются, устраивают пикники, пьют веселящие напитки и всячески отвлекаются от офисных дел. Прогуливаясь среди цветущих деревьев, вы сможете приблизиться к пониманию Японии, увидеть людей без масок, таких, какими они являются на самом деле. Единственный нюанс, о котором следует помнить, — популярность весеннего отдыха в этой стране. О билетах следует побеспокоиться уже сейчас.