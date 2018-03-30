Как фрилансеру найти работу?

Кто такой фрилансер? Это человек, не привязанный к офису, без четкого графика работы. Он сам распределяет свое время, может работать по ночам или после обеда, а может все 24 часа в сутки. Была бы работа. Каковы механизмы поиска работы для тех, кто пустился в свободное плавание и пожелал трудиться исключительно на себя?

Говоря о поиске работы, будем подразумевать наемных фрилансеров, которые ищут заказчиков и выполняют определенные задания с учетом дедлайна. Это копирайтеры, редакторы, дизайнеры, программисты, операторы. Люди, которые заняты поиском клиентов и собственным бизнесом, — другая категория. Их работа строится иначе, поэтому не будем путать одно с другим. Начнем с вопросов, связанных с площадкой поиска. Итак, где фрилансер может найти работу?

Бесплатные поисковики работы

Все крупные поисковики настроены очень удобно. Во-первых, выбирая «поиск» или «расширенный поиск», вы сможете настроить фильтр. Для фрилансера важно отметить, что он ищет удаленную работу или работу с гибким графиком. Также вы сможете внести это условие в общий поисковик. В итоге сайт выдаст только те вакансии, которые не требуют присутствия в офисе. Еще один плюс: вы можете разместить свое резюме и сделать его видимым для каждого работодателя либо скрыть его от общего доступа и отправлять только в интересующие компании по мере необходимости. Таким образом вы избавите себя от лишних звонков и ненужных переговоров.

Имеет смысл разместить резюме на всех возможных сайтах: HeadHunter, SuperJob, Career.ru, Rabota.ru, Зарплата.ру, Ru.Indeed.com, Adzuna.ru, Trudvsem.ru, Jobrapido, Finexecutive, Работа для вас, Neuvoo, Vakant.ru Биржи для фрилансеров

Фрилансер — специфический сотрудник. Важно, чтобы работодатель это понимал. В чем особенность вольных заработков? В первое время вас вряд ли устроят в компанию официально: для этого должны сформироваться партнерские отношения. Второй важный фактор — доверие. Работодателю важно, чтобы вы не срывали дедлайны и всегда были на связи. Со стороны фрилансеров также немало претензий в отношении своих заказчиков: они не вовремя платят, могут пропасть, не всегда посвящают в собственные планы.

Те, кто побывал на той или другой стороне, могут сразу оговорить все существующие нюансы. Подыскивать работу на фрилансерских биржах удобнее: там находятся люди, которые понимают специфику дальнейшего сотрудничества. Начните с самых популярных бирж: FL, Freelance, Prohq.

Сайты поручений

Самый популярный сайт поручений — Youdo. Тут вы не найдете постоянную работу, но сможете слегка подтянуть финансовое состояние. Вам достаточно определить спектр умений и разместить информацию о себе. Вы можете фотографировать, помогать по дому, чинить проводку. Поручения бывают разные. Вы согласуете удобное время и выполните поручение между походом в магазин и вечерней встречей в кафе. Быстро, удобно и за деньги.

Площадки с необычными вакансиями

Для творческих и креативных фрилансеров есть площадки, на которых можно найти вакансии топовых компаний. Обратите внимание на сайты Fetcher, GALIMA HR, Вакансии для хороших людей — вы можете рискнуть и выиграть все. Тут, как правило, мелькают не только интересные, но и денежные вакансии, с перспективами карьерного роста.

Друзья и знакомые

Если вы фрилансер, рассказывайте о том, что умеете, друзьям и знакомым. Каждый из нас понимает, что такое сила дружеской рекомендации. О вас может вспомнить подруга или соседка, когда услышит о том, что ее приятелю требуется отличный дизайнер или копирайтер со стажем. Опросы показали, что респонденты, которые знают человека поверхностно, доверяют ему больше, чем красиво составленному резюме.

Говорите о своей работе при личных встречах и в социальных сетях. С таким подходом у вас обязательно появится парочка новых заказчиков.

Потенциальные клиенты

Потенциальный клиент может попасться случайно. Это не ваш друг или родственник, а прохожий, тот, кто сидит рядом в очереди, продавец одежды, сотрудник туристического агентства. В непринужденной беседе с незнакомцем вы можете узнать о том, что ему необходим удаленный бухгалтер или дизайнер логотипов. В этом случае не теряйтесь и вручайте новому знакомому визитку, которую вы сделаете заранее и будете носить с собой, выходя из дома.

Правильное резюме

Для того чтобы вас заметили, продемонстрируйте свой опыт. Для заказчика услуги не важно, сколько вы работали и как сильно горите желанием стать частью его команды (хотя в некоторых случаях эти факторы служат дополнительными бонусами), он будет ориентироваться на портфолио. Какие тексты вы написали? Какие сайты отрисовали? Какие логотипы создали?

Если вы не можете продемонстрировать результаты вашего труда, у работодателя возникнут сомнения. Как поступить, если портфолио нет? Начните с волонтерской работы или с выполнения заказов «за копейки».

Фрилансеров без опыта работы пригласят к сотрудничеству владельцы компаний, которые не готовы платить большие гонорары, или друзья, которым нечем платить. Работа с минимальной оценкой труда станет площадкой для вашего развития. Только не забывайте начать собирать портфолио. И еще: делайте работу качественно, ведь именно эти результаты вы будете демонстрировать своим будущим работодателям.

Самореклама

Известны истории, когда знаменитые фотографы и дизайнеры начинали с украшения своей страницы в социальной сети. Сделайте пару снимков для себя, обработайте их и выложите в открытый доступ. Вы сразу получите обратную связь от ваших подписчиков и найдете собственные слабые стороны.

Если вы автор текстов — поместите в ФБ или ВК несколько наблюдений о последних событиях, если вы дизайнер — создайте свой собственный логотип. Такая реклама может заменить портфолио и привлечь неожиданных клиентов.