На самой северной территории России в 2018 году начнут использовать солнечную энергию

Санкт-Петербург , 30 марта / Синьхуа / — На самой северной территории России , архипелаге Земля Франца-Иосифа, в 2018 году для электроснабжения впервые начнут использовать солнечную энергию. Об этом сегодня сообщили местные СМИ.

Системы альтернативной энергетики установят на двух островах — Земле Александры и острове Гукера, где расположены базы национального парка «Русская Арктика». На Земле Александры планируют смонтировать солнечную электростанцию на 240 панелей, в бухте Тихой на острове Гукера летом установят 36 панелей.

В нацпарке «Русская Арктика» для электроснабжения уже применяется альтернативная энергетика: на мысе Желания установлено 32 солнечных панели, в этом году их количество планируют увеличить до 48. —0—