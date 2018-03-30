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На самой северной территории России в 2018 году начнут использовать солнечную энергию
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На самой северной территории России в 2018 году начнут использовать солнечную энергию 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Санкт-Петербург, 30 марта /Синьхуа/ — На самой северной территории России, архипелаге Земля Франца-Иосифа, в 2018 году для электроснабжения впервые начнут использовать солнечную энергию. Об этом сегодня сообщили местные СМИ.
Системы альтернативной энергетики установят на двух островах — Земле Александры и острове Гукера, где расположены базы национального парка «Русская Арктика». На Земле Александры планируют смонтировать солнечную электростанцию на 240 панелей, в бухте Тихой на острове Гукера летом установят 36 панелей.
В нацпарке «Русская Арктика» для электроснабжения уже применяется альтернативная энергетика: на мысе Желания установлено 32 солнечных панели, в этом году их количество планируют увеличить до 48. —0—
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