За «базар» ответишь в интернете

После трагических событий в Кемерове все громче и с новой силой стали звучать предложения о том, чтобы запретить анонимность в интернете. И доля справедливости в этом, безусловно, есть.

Начнем с того, что под ником, а не под своим настоящим именем как-то спокойней распространять по сети различные слухи, накручивая ситуацию, как было, например, с числом погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Скрылся за чьей-то маской — и своим словам уже не хозяин.

Безусловно, правоохранительные органы найдут паникера-лжеца. Но не проще ли превентивно, так сказать, в зародыше предотвратить все эти попытки «сплясать на костях», чтобы не провоцировать и не раздражать и без того взвинченных людей. Думаю, что под своим именем желающих писать заведомую неправду резко станет меньше.

Это что касается трагедий.

Однако, до сих пор живы некогда популярные форумы и чаты, в которых незнакомые люди общаются на разные темы. И там тоже присутствует некоторая анонимность, которая дает возможность отдельным участникам откровенно хамить, говорить гадости или устраивать травлю своим сетевым визави. Понятно, что в реальной жизни никто из сетевых хамов ничего такого себе не позволяет. В реальной жизни за слова приходится отвечать. А в интернете — что? Заблокировал обидчика, и дело с концом.

Сама неоднократно сталкивалась с грубостью в свой адрес от подобного рода «Alex342» и «Sinty_1970». Нет, понятно, что наверняка в реальной жизни таким людям много чего не хватает и они пытаются отыгрываться в жизни виртуальной. Но культурный человек на то и культурный, что ведет себя подобающе даже в тех ситуациях, когда его никто не видит. А людей некультурных и невоспитанных нужно учить нормам общения, в том числе и сетевого. Ведь как бывает — если в семье не научили, научит закон. Если человек не умеет общаться, ему нужно рассказать, как это делается. В том числе и с помощью закона.

Противники такого рода регулирования интернета выдвигают тезис о том, что-де с любым несогласным теперь разобраться можно будет куда проще, имея его данные на руках. Но позвольте, вы серьезно думаете, что где-то в открытом доступе будет подобная база данных? Это все же личная информация, которая защищена законом, и пользоваться ей смогут только представители правоохранительных органов и никто иной. И уж точно ее не будет у Васи Пупкина, общающегося на форумах под ником «Супермен».