Анонимность не порок, а необходимость!

В без всякого сомнения омерзительных постах множества популярных блогеров, уже который день кричащих о том, что «власти скрывают!», депутат Михаил Емельянов увидел очередной этап «кампании по дискредитации России в интернете». И теперь надо срочно возвращаться к вопросу о ликвидации анонимности в глобальной сети.

Разумеется, резон в его словах имеется. Под вымышленным именем очень «здорово» сеять в умах людей панику и недоверие ко всем вокруг, делясь «сведениями от надежных источников» что погибших не 64, а 164. А то и вовсе несколько сотен. А потом ловить на этом «лайки» и «перепосты», зарабатывая на просмотрах на кусок хлеба с икоркой. А вот сказать подобное от своего имени мало кто решится. Ведь в дверь могут очень быстро постучать даже не правоохранители, а злобная толпа с факелами и вилами.

И это станет огромной проблемой для всех.

По какой-то странной причине наши доблестные законодатели никак не могут понять, что же все-таки такое этот самый интернет и как он работает. Давайте будем честны — настоящая анонимность в Сети умерла уже очень давно. Почти во все социальные сети, равно как и в сервисы государственных услуг, мы входим с помощью номера мобильного телефона, который зарегистрирован, представьте себе, на ваш паспорт. И даже если по какой-то причине вы предпочитаете не лезть в эти дебри и общаться по старинке, на форумах и в чатах, для спецслужб и других компетентных органов отследить нужные потоки и вычислить бузотера не составит реального труда.

О чем можно говорить, если даже простые люди в Сети оказались способны определить точные координаты курортной хижины известного актера Шайи Лебаффа, находящейся в глубинке Лапландии, исключительно по фото стула и тени от него в Instagram артиста.

Но вот предложенная инициатива уничтожить те остатки анонимности, что у нас еще остались, и заставить везде в интернете представляться реальным именем, выглядит дико. Это будет равносильно приказу каждому гражданину России повесить себе на шею большую табличку, на которой крупным шрифтом напишут все паспортные данные.

А теперь представьте, что кому-то, у кого не очень хорошо с головой, сильно не понравилось ваше мнение в интернете. Знание полного имени упрощает задачу по поиску телефона и адреса проживания неугодного человека в тысячи раз. Окажутся ли наши правоохранительные органы готовы к той волне телефонных угроз, которая обязательно возникнет, если убрать эту последнюю, зыбкую преграду на пути к неприкосновенности персональных данных, о которых так печется правительство, требуя от зарубежных владельцев соцсетей переноса серверов на территорию России? И как будут оправдываться депутаты, давшие этой вакханалии старт.

Вне всякого сомнения, Интернет — это жуткая помойка, где некоторые грубые и циничные люди получают возможность немного побыть самими собой. То есть такими, какие они есть на самом деле, а не такими, как представляются при знакомстве и хотят, чтобы о них думал. И стоит ли тащить эту грязь в обычную жизнь, в наш быт? На мой взгляд, это не самая лучшая идея. А идиотов-пранкеров все равно найдут. Просто не за пять, а за семь минут.