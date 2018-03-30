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Гигантская лужа на полумосту через Ахтубу вышла из берегов
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Гигантская лужа на полумосту через Ахтубу вышла из берегов 

v1.ru 51 минуту назад
Фото: v1.ru
Гигантская лужа на мосту через Ахтубу, которую обещали откачать еще несколько дней назад, попала в объектив дрона.
— Мой муж, проезжая мимо этого грязного озера, решил показать весь масштаб трагедии с высоты, — рассказывает волжанка Ольга Рязанцева. — На кадрах заметно, что вода затекла на еще не открытую половину моста и выползла за отбойники.
Гигантская лужа на новом полумосту
В среду полумост через Ахтубу ушел под воду — водители рассказывали о первых жертвах большой воды, которые заглохли прямо посреди дороги. В профильном комитете Волгоградской области серьезный потоп списали на талые воды, с которыми не справляются даже новые ливневки.
— Рабочие отсыпают временные дамбы, откачивают воду и создают временные траншеи, по которым она будет убегать с проезжей части. Пока даже на сложных участках не было никаких аварийных ситуаций, — прокомментировали тогда в областном комитете транспорта.
Несмотря на обещания дорожников, заплывы волгоградских автомобилистов продолжаются и по сей день.
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