Гигантская лужа на полумосту через Ахтубу вышла из берегов

Гигантская лужа на мосту через Ахтубу, которую обещали откачать еще несколько дней назад, попала в объектив дрона.

— Мой муж, проезжая мимо этого грязного озера, решил показать весь масштаб трагедии с высоты, — рассказывает волжанка Ольга Рязанцева . — На кадрах заметно, что вода затекла на еще не открытую половину моста и выползла за отбойники.

Гигантская лужа на новом полумосту

В среду полумост через Ахтубу ушел под воду — водители рассказывали о первых жертвах большой воды, которые заглохли прямо посреди дороги. В профильном комитете Волгоградской области серьезный потоп списали на талые воды, с которыми не справляются даже новые ливневки.

— Рабочие отсыпают временные дамбы, откачивают воду и создают временные траншеи, по которым она будет убегать с проезжей части. Пока даже на сложных участках не было никаких аварийных ситуаций, — прокомментировали тогда в областном комитете транспорта.

Несмотря на обещания дорожников, заплывы волгоградских автомобилистов продолжаются и по сей день.