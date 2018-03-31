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В Тобольске в шатре гастролирующего цирка рухнула трибуна с людьми
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В Тобольске в шатре гастролирующего цирка рухнула трибуна с людьми 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Целый сектор цирка рухнул в Тобольске. Как сообщает Рен.тв, инцидент произошел вечером в шатре гастролирующего цирка по улице Тургенева. По словам очевидцев, во время выступления рухнула часть конструкции. «Я там была. Под нами с ребенком сектор провалился! Нас с ребенком беда миновала. Прошу отписаться, если кто-то пострадал», — пишут в Сети посетители цирка. «Упали сиденья, целый сектор и люди, сидящие на них», — добавляют другие.
По информации МЧС по Тюменской области, никто не пострадал. Полиция выясняет причины произошедшего.
Ранее «СП» сообщала, что в Самаре гастролирующий цирк бросил четырех медведей. Животных из гастролирующего цирка нашли на автостоянке. Сотрудники автосервиса, рядом с которым нашли зверей, сообщили, что животные голодные и имеют проблемы со здоровьем. Кроме того, медведи испытывают сильный стресс из-за того, что не находятся в спячке. Позже за здоровье зверей взялись зоозащитники. Они же подали заявление в полицию. Когда полиция нашла хозяина животных, тот признался, что не может прокормить зверей.
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