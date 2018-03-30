Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов возглавил Фонд «Мир патриотов» 

Председателем совета Фонда избран глава думского оборонного Комитета, президент «Российской Ассоциацией Героев», Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, а руководителем попечительского совета — генерал армии Николай Рогожкин.
ДОСААФ России совместно Российской Ассоциацией Героев создало Фонд поддержки проектов и программ оборонного общества страны «Мир патриотов».
«Миссия Фонда — содействие и поддержка ДОСААФ в патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодёжи, подготовке защитников Отечества, развитии массового спорта и технического творчества молодёжи», — сказал председатель ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков.
Председателем совета Фонда избран глава думского оборонного Комитета, президент «Российской Ассоциацией Героев», Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, а руководителем попечительского совета — генерал армии Николай Рогожкин. В совет Фонда вошли сенатор Франц Клинцевич, депутат Госдумы, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая, Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев, вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский и главный редактор газеты «Московская правда» Шод Муладжанов.
Цель Фонда — развитие ДОСААФ России, реализация проектов и программ в области военно-патриотического воспитания граждан.