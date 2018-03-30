Одежда будущего: от умных шорт до сенсорных носков 

Умная одежда начинает медленно, но верно проникать в список вещей, которые мы бы хотели приобрести. Пусть не сейчас, но в ближайшее время точно.
Одежда будущего позволяет постоянно следить за нашим сердечным ритмом, эмоциями, давлением и даже платить за покупки в магазинах. Playboy составил список из интересных новинок, которые уже вышли на рынок нового направления — смарт-одежды.
@sensoriafitness
Футболка Polar Team Pro Цена: неизвестна
Инновационная футболка для спортсменов от Polar Team Pro оснащена специальными датчиками для отслеживания сердечного ритма, а также вшитым карманом на спине для GPS-приемника, который отслеживает движения спортсменов в режиме реального времени.
Полученные данные помогут следить за состоянием спортсменов и уровнем физической подготовки.
@descargatecn
Умные шорты Lumo Run Цена: 130 долларов
Умные шорты от компании Lumo Bodytech созданы специально для любителей бега.
На поясе шорт располагается акселерометр, гироскоп, магнитометр и барометр. Эти устройства помогут считывать информацию о темпе бега, длине шага, работе тазовых суставов, интервалов между контактами ступней с землей и прочих тонкостях.
Во время занятий спортом виртуальный помощник будет подсказывать вам, какие изменения необходимо внести в технику бега для достижения наилучших результатов. Система также будет следить за тем, чтобы спортсмен не получил травму или не переусердствовал на тренировке.
@lumorun
Умный рукав AIO Sleeve
Цена: 129 — 169 долларов
AIO Sleeve — это инновационный смарт-рукав, на тыльной стороне которого располагается специальный датчик, который будет отслеживать физическую активность своего обладателя, а также качество его сна, температуру тела и пульс.
Технологическая новинка хорошо подойдет любителям фитнеса. По словам разработчиков смарт-рукава, полученные данные в результате отслеживания физической активности позволят обнаружить проблемы с сердцем у человека, а также выявить возможную ишемическую болезнь.
@tek.style
Умная куртка Levi’s Commuter Trucker Jacket
Цена: 350 долларов
С помощью этой куртки вы сможете отвечать на звонки, управлять плейлистом, навигацией и решать другие цифровые задачи, не доставая телефона из кармана.
Технологическая новинка от Google и Levi’s представляет собой классическую джинсовую куртку, оснащенную специальной тканью Jacquard. Эта ткань работает как сенсор и распознает жесты, прикосновения и нажатия.
Синхронизация со смартфоном осуществляется посредством bluetooth-передатчика, который встроен в специальную манжету.
@leviscommuter
Спортивная форма Hexoskin Smart
Цена: 169 долларов от 399 долларов
Новая спортивная форма от компании Hexoskin способна оценить эффективность физических упражнений благодаря встроенным в нее смарт-модулям. В разработке спортивной формы принимали участие сотрудники НАСА и специалисты из канадского космического агентства.
Hexoskin Smart оснащена сенсорными тканями и bluetooth-передатчиком для моментальной синхронизации со смартфоном.
С помощью этой формы спортсмены смогут мониторить частоту сердцебиения, количество шагов, число сожженных за день калорий, частоту дыхания, объем легких, качество сна и другие аспекты состояния здоровья.
@hexoskin
Умные носки Sensoria running socks 2.0 Цена: 199 долларов
Благодаря этим носкам от компании Heapsylon человек сможет мониторить свою физическую активность вплоть до правильной постановки стопы и лодыжки при беге.
Главной задачей разработчиков было минимизировать количество травм, которые получают бегуны на тренировках.
Кроме всего прочего, умные носки умеют считать шаги, давать точную оценку темпа бега и измерять давление, оказываемое на стопу.
@sensoriafitness