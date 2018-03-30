Одежда будущего: от умных шорт до сенсорных носков

Умная одежда начинает медленно, но верно проникать в список вещей, которые мы бы хотели приобрести. Пусть не сейчас, но в ближайшее время точно.

Одежда будущего позволяет постоянно следить за нашим сердечным ритмом, эмоциями, давлением и даже платить за покупки в магазинах. Playboy составил список из интересных новинок, которые уже вышли на рынок нового направления — смарт-одежды.

@sensoriafitness

Футболка Polar Team Pro Цена: неизвестна

Инновационная футболка для спортсменов от Polar Team Pro оснащена специальными датчиками для отслеживания сердечного ритма, а также вшитым карманом на спине для GPS-приемника, который отслеживает движения спортсменов в режиме реального времени.

Полученные данные помогут следить за состоянием спортсменов и уровнем физической подготовки.

@descargatecn

Умные шорты Lumo Run Цена: 130 долларов

Умные шорты от компании Lumo Bodytech созданы специально для любителей бега.

На поясе шорт располагается акселерометр, гироскоп, магнитометр и барометр. Эти устройства помогут считывать информацию о темпе бега, длине шага, работе тазовых суставов, интервалов между контактами ступней с землей и прочих тонкостях.

Во время занятий спортом виртуальный помощник будет подсказывать вам, какие изменения необходимо внести в технику бега для достижения наилучших результатов. Система также будет следить за тем, чтобы спортсмен не получил травму или не переусердствовал на тренировке.

@lumorun

Умный рукав AIO Sleeve

Цена: 129 — 169 долларов

AIO Sleeve — это инновационный смарт-рукав, на тыльной стороне которого располагается специальный датчик, который будет отслеживать физическую активность своего обладателя, а также качество его сна, температуру тела и пульс.

Технологическая новинка хорошо подойдет любителям фитнеса. По словам разработчиков смарт-рукава, полученные данные в результате отслеживания физической активности позволят обнаружить проблемы с сердцем у человека, а также выявить возможную ишемическую болезнь.

@tek.style

Умная куртка Levi’s Commuter Trucker Jacket

Цена: 350 долларов

С помощью этой куртки вы сможете отвечать на звонки, управлять плейлистом, навигацией и решать другие цифровые задачи, не доставая телефона из кармана.

Технологическая новинка от Google и Levi’s представляет собой классическую джинсовую куртку, оснащенную специальной тканью Jacquard. Эта ткань работает как сенсор и распознает жесты, прикосновения и нажатия.

Синхронизация со смартфоном осуществляется посредством bluetooth-передатчика, который встроен в специальную манжету.

@leviscommuter

Спортивная форма Hexoskin Smart

Цена: 169 долларов от 399 долларов

Новая спортивная форма от компании Hexoskin способна оценить эффективность физических упражнений благодаря встроенным в нее смарт-модулям. В разработке спортивной формы принимали участие сотрудники НАСА и специалисты из канадского космического агентства

Hexoskin Smart оснащена сенсорными тканями и bluetooth-передатчиком для моментальной синхронизации со смартфоном.

С помощью этой формы спортсмены смогут мониторить частоту сердцебиения, количество шагов, число сожженных за день калорий, частоту дыхания, объем легких, качество сна и другие аспекты состояния здоровья.

@hexoskin

Умные носки Sensoria running socks 2.0 Цена: 199 долларов

Благодаря этим носкам от компании Heapsylon человек сможет мониторить свою физическую активность вплоть до правильной постановки стопы и лодыжки при беге.

Главной задачей разработчиков было минимизировать количество травм, которые получают бегуны на тренировках.

Кроме всего прочего, умные носки умеют считать шаги, давать точную оценку темпа бега и измерять давление, оказываемое на стопу.

@sensoriafitness