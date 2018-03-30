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Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества со столицей Монголии
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Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества со столицей Монголии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 30 марта /Синьхуа/— Правительство Беларуси приняло решение о предоставлении Монголии денежных средств в размере 50 млн евро. Об этом сегодня сообщил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк на встрече с мэром Улан-Батора Сундуйном Батболдом.
Он сообщил, что Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества со столицей Монголии в таких направлениях, как сельское хозяйство, поставка техники для городского озеленения и благоустройства, а также строительство завода по производству лифтов.
Со своей стороны, мэр столицы Монголии С. Батболд приветствовал его предложение и добавил, что Монголия готова расширять сотрудничество с Беларусью в создании лифтового завода, улучшении молочных ферм и развитии интенсивных фермерских хозяйств вокруг города. —0—
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