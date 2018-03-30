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Скотланд-Ярд заявил о непричастности к обыску российского самолета
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Скотланд-Ярд заявил о непричастности к обыску российского самолета 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Столичная полиция официально опровергла информацию о своем участии в обыске на борту лайнера, прибывшего в аэропорт Хитроу из Шереметьево.
"Мы знаем о новостях в социальных медиа. Столичная полиция Лондона не проводит обыска на борту самолета Airbus, прибывшего из Москвы в Хитроу", — передает РИА Новости заявление Скотланд-Ярда.
Какая из британских служб в этом случае проводила обыски в салоне воздушного судна — остается загадкой.
Напомним, что инцидент произошел вечером в пятницу: представители британских спецслужб потребовали допустить их к осмотру кабины пилотов российского самолета, не выпуская командира экипажа из кабины и не позволяя ему присутствовать при досмотре. МИД РФ расценил это как провокацию.
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