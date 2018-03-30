Скотланд-Ярд заявил о непричастности к обыску российского самолета

Столичная полиция официально опровергла информацию о своем участии в обыске на борту лайнера, прибывшего в аэропорт Хитроу из Шереметьево

"Мы знаем о новостях в социальных медиа. Столичная полиция Лондона не проводит обыска на борту самолета Airbus, прибывшего из Москвы в Хитроу", — передает РИА Новости заявление Скотланд-Ярда.

Какая из британских служб в этом случае проводила обыски в салоне воздушного судна — остается загадкой.