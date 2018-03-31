Россия спросит Лондон о причинах досмотра российского самолета

Координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолета в Лондоне, сообщается в заявлении центра.

"Данный центр, функционирующий в Ространснадзоре , направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне 30 марта 2018 года", — сообщается в заявлении.

Также отмечается, что в случае, если Британия не предоставит ответа, то Россия будет рассматривать досмотр самолета неправомерным и оставит за собой возможность аналогичных действий.

Ранее в Лондоне досмотр российского самолета объяснили «стандартной усиленной проверкой».