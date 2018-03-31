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Россия спросит Лондон о причинах досмотра российского самолета
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Россия спросит Лондон о причинах досмотра российского самолета 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолета в Лондоне, сообщается в заявлении центра.
"Данный центр, функционирующий в Ространснадзоре, направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне 30 марта 2018 года", — сообщается в заявлении.
Также отмечается, что в случае, если Британия не предоставит ответа, то Россия будет рассматривать досмотр самолета неправомерным и оставит за собой возможность аналогичных действий.
Ранее в Лондоне досмотр российского самолета объяснили «стандартной усиленной проверкой».
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