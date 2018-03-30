Эксперт о досмотре российского самолета в Лондоне: грубейшее нарушение международного права

По его словам, самолет нашей авиакомпании — это территория РФ , никто не имеет право проводить там обыски без экипажа, представителей посольства и авиаперевозчика

Самолет российской авиакомпании — это территория РФ, никто не имеет право проводить там обыски без экипажа, представителей посольства и авиаперевозчика. Это грубейшее нарушение нормы международного права, закрепленное Конвенцией ИКАО. Об этом «КВ» рассказал пилот международных авиалиний ВЛАДИМИР САЛТЫКОВ

В пятницу вечером стало известно, что британские полицейские без объяснения причин начали досмотр российского лайнера А321, выполнявшего рейс из «Шереметьево» в лондонский «Хитроу». В российском МИД этот инцедент уже назвали назвали провокацией.

Как стало известно, британские правоохранительные органы выгнали из самолета весь экипаж — бортпроводников, второго пилота — а командира корабля, который отказался покидать судно, закрыли в кабине, не позволив ему присутствовать при досмотре.

«Все действия британских властей производятся в ультимативной манере, поведение британской полиции явно свидетельствует о желании провести какие-то манипуляции на борту без свидетелей», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , комментируя данную информацию.

С ней согласен и пилот с многолетним стажем, долгие годы работающий на международных линиях Владимир Салтыков:

Это грубейшее нарушение международных правил, незаконное проникновение на территорию российского государства, потому что воздушное судно принадлежит нашей авиакомпании и не прикосновенно. Любые действия там могут проводиться только с согласия экипажа и в его присутствие. Все эти положения закреплены в документах ООН , в Конвенции, которую подписали страны-члены ИКАО. Без экипажа британцы могут подкинуть на борт что угодно, измазать каким-нибудь токсичным веществом багажный отсек и потом сказать, что в этом самолете перевозили отравляющее вещество. Я вспоминаю, как похожий случай был в Нью-Йорке еще во времена СССР, тогда американцы пытались арестовать наш ИЛ. Но, к счастью, тогда командир экипажа имел право на оружие, поэтому он никого на борт не пустил.

PS. На момент десяти часов вечера Скотланд Ярд опроверг свою причастность к досмотру самолета из России.