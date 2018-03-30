Глава Наро‐Фоминска отчитался об итогах работы

Прорывным в социально‐экономическом развитии назвал 2017‐ый год глава Наро‐Фоминска Роман Шамнэ . Впервые после вступления в должность, он встретился с населением, чтобы отчитаться о проделанной работе.

Главным событием минувшего года Роман Шамнэ считает преобразование

Наро-Фоминского

района в городской округ. Новая система управления позволила оперативно реагировать на возникающие проблемы и эффективнее их решать. К тому же благодаря оптимизации сэкономлены 200 миллионов рублей. Также среди заметных достижений округа — крупные инвестиционные контракты. Это и строительство

производственно-логистического

комплекса «Нара», и открытие распределительного центра запчастей BMW. Большое внимание в округе уделяют и благоустройству.

2017-ый год, я бы отметил мои ощущения, это прорыв в социально-экономическом

развитии. Прежде всего, в завершении строительства объектов социльной инфраструктуры, объектов спорта, культуры, медучреждений, благоустройства при сохранении и увеличении темпов производства и увеличения доходов бюджета. Могу продолжать долго, но по всем основным статьям мы впереди

— Роман Шамнэ.

Значимые события отмечены и в сельском хозяйстве

Наро-Фоминского

городского округа: в 2017 году были введены в эксплуатацию крупнейшая

молочно-товарная

ферма «

Рота-АГРО

«Благовещенье» и новые фермы в крестьянско-фермерских

хозяйствах. Благодаря этому