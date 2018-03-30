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Глава Наро‐Фоминска отчитался об итогах работы
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Глава Наро‐Фоминска отчитался об итогах работы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Прорывным в социально‐экономическом развитии назвал 2017‐ый год глава Наро‐Фоминска Роман Шамнэ. Впервые после вступления в должность, он встретился с населением, чтобы отчитаться о проделанной работе.
Главным событием минувшего года Роман Шамнэ считает преобразование
Наро-Фоминского
района в городской округ. Новая система управления позволила оперативно реагировать на возникающие проблемы и эффективнее их решать. К тому же благодаря оптимизации сэкономлены 200 миллионов рублей. Также среди заметных достижений округа — крупные инвестиционные контракты. Это и строительство
производственно-логистического
комплекса «Нара», и открытие распределительного центра запчастей BMW. Большое внимание в округе уделяют и благоустройству.
2017-ый  год, я бы отметил мои ощущения, это прорыв в  социально-экономическом
развитии. Прежде всего, в завершении строительства объектов социльной инфраструктуры, объектов спорта, культуры, медучреждений, благоустройства при сохранении и увеличении темпов производства и увеличения доходов бюджета. Могу продолжать долго, но по всем основным статьям мы впереди
— Роман Шамнэ.
Значимые события отмечены и в сельском хозяйстве
Наро-Фоминского
городского округа: в 2017 году были введены в эксплуатацию крупнейшая
молочно-товарная
ферма «
Рота-АГРО
«Благовещенье» и новые фермы в  крестьянско-фермерских
хозяйствах. Благодаря этому
Наро-Фоминск
сейчас занимает первое место по производству мяса в Московской области.
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