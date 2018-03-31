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Посольство РФ направило в Форин-офис ноту в связи с досмотром самолета
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Посольство РФ направило в Форин-офис ноту в связи с досмотром самолета 

Мир24 27 минут назад
Фото: Мир24
Посольство России в Великобритании направило британским коллегам ноту с требованием разъяснить причины, по которым досмотривали самолет в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом заявил представитель дипмиссии, сообщает РИА «Новости».
В российском посольстве назвали ситуацию «еще одной грубой провокацией британских властей.
»Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, совершавшее рейс «Аэрофлота» 2582/2583 Москва — Лондон — Москва. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными», — заявил представитель дипмиссии.
Ранее стало известно, что судно без предупреждения досматривали сотрудники британской полиции и таможни.
Отмечается, что право командира воздушного судна участвовать в досмотре удалось отстоять. Минтранс РФ устанавливает причины, по которым была произведена проверка самолета. Ведомство тесно сотрудничает с представителями МИД России и «Аэрофлота».
По сообщению ТАСС, самолет российской авиакомпании, задержанный из-за досмотра в Лондоне, уже вылетел в Москву.
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