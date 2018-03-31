Посольство РФ направило в Форин-офис ноту в связи с досмотром самолета

Посольство России Великобритании направило британским коллегам ноту с требованием разъяснить причины, по которым досмотривали самолет в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом заявил представитель дипмиссии, сообщает РИА «Новости»

В российском посольстве назвали ситуацию «еще одной грубой провокацией британских властей.

»Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, совершавшее рейс «Аэрофлота» 2582/2583 Москва — Лондон — Москва. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными», — заявил представитель дипмиссии.

Ранее стало известно, что судно без предупреждения досматривали сотрудники британской полиции и таможни.

Отмечается, что право командира воздушного судна участвовать в досмотре удалось отстоять. Минтранс РФ устанавливает причины, по которым была произведена проверка самолета. Ведомство тесно сотрудничает с представителями МИД России и «Аэрофлота».

По сообщению ТАСС , самолет российской авиакомпании, задержанный из-за досмотра в Лондоне, уже вылетел в Москву.

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