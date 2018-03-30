Ещё
Родственник погибших в Кемерове: фейки о числе жертв распространялись для разжигания майдана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родственник погибших в Кемерове: фейки о числе жертв распространялись для разжигания майдана 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Вбросы фейков про умалчивание властями числа жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» проводились с целью разжечь в России майдан, заявил «Лайфу» Игорь Востриков, который потерял в минувшее воскресенье трёх детей, жену и сестру.
"Распространялась информация, что истинное число жертв умалчивается. Позже мы сами выяснили, что это не так. Зачем был этот вброс? Сложно дать ответ. Для себя мы это называем так: разжечь Майдан", — отметил Востриков.
"Нас конкретно разогревали, нами манипулировали и пытались на нашем горе, ну, скажем так, произвести Майдан. Направили нас по ложному следу. Мы, естественно, горем убитые, просто рассвирепели в какой-то момент", — признался он.
Газета.Ru: последние новости
Кириенко признал проблему коммникации общества и власти на примере Кемерово Британские полицейские обыскали российский самолет в Лондоне Депутат Мособлдумы попросил налоговую службу проверить Грудинина
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский суд арестовал захваченное судно РФ134
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль62
Россия готовится к новым нападкам Запада17
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»19
В Лондоне открестились от обыска самолета из РФ106
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение