Оппозиционный социолог: от «забастовки» Навального «на деле результат нулевой» 

«Явка по РФ в 2012-2018 выросла на 2% (с 65% до 67%) и по Москве — тоже выросла на 2% (с 58% до 60%), и в Подмосковье — на те же 2% (61% до 63%). Но ведь, с учетом большого количества сторонников Навального именно в столичном регионе, можно было бы ожидать падения явки по сравнению с 2012 как минимум на 10% в Москве и на 5% в Подмосковье. В реальности же никакого снижения явки не произошло. Более того, и в Москве, и в Подмосковье произошел рост явки на 2% — т. е. ровно такой же, как и по стране в целом. Результаты „забастовки избирателей“ Навального оказались равными 0%», — констатировал в своём Facebook президент исследовательского центра «Политическая аналитика» политолог и социолог Михаил Тульский, до этого более 10 лет отзывавшийся о Навальном положительно.
«Cоциология Навального» агитирует за высокую явку и высокий % за Путина активнее и ярче, чем социология кремлевская. Причем уже в который раз: во время кампании в Госдуму-2016 именно «социологи Навального» давали «Единой России» наибольшие рейтинги из всех социологов», — не скрывает своего удивления социолог.
Анализируя причины таких «странностей» в поведении «жесткого оппозиционера», Михаил Тульский ссылается на доклад «Анонимных политологов», который был опубликован за пару дней до выборов. Один из подзаголовков гласит: «Навальный как инструмент внутриэлитной борьбы за кресло премьера», помимо прочего там рассказывается о Юрие Яковлевиче Лившице. Любопытно, что издание упоминает о возможной связи Навального и Лившица, последний раз эти два человека упоминались совместно в журналистских расследованиях в 2013 году, а в 2000 году в интервью радиостанции «Эхо Москвы» экс-министр РФ Александр Лившиц, отвечая на вопрос, заявил «у меня нет братьев, у меня есть только одна сестра. Почему я говорю это с таким ожесточением? Существует несколько людей, которые действуют следующим образом: он приходит на прием в министерство и говорит: „Здравствуйте, меня зовут Юрий Яковлевич Лившиц. Меня к Вам послал мой брат“.
Михаил Тульский знаком с Навальным по крайней мере с 2005 (когда тот был еще никому не известным функционером регионального »Яблока») и до весны 2016 (когда Навальный развалил коалицию вокруг «Парнаса») отзывался о политике исключительно положительно. Сохранилась масса комплиментарных высказываний Тульского о Навальном, например, в интервью «Коммерсанту» и в 2013, и в 2014, и в другие годы.