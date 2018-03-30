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В начале апреля отменят несколько электричек от Москвы
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В начале апреля отменят несколько электричек от Москвы 

Мир24 31 минуту назад
С 1 апреля отменяется ряд электричек в связи с ремонтом Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Так, 2 апреля не будут ходить поезда №7550 Москва-Крюково, №6344 Москва-Крюково, №6346 Москва-Крюково, №6329 Крюково-Москва, №6331 Крюково-Москва, №7551 Крюково-Москва. 2-5 апреля перестанут курсировать поезда №6342 Москва-Крюково, №6512 Москва-Клин, №6517 Клин-Москва, №6335 Крюково-Москва; 3-5 апреля — поезда №7548 Москва-Крюково, №6408 Москва-Подсолнечная, №6410 Москва-Подсолнечная, №6352 Москва-Крюково, №7545 Крюково-Москва, №6333 Крюково-Москва, №6339 Крюково-Москва, №6341 Крюково-Москва.
Также изменится расписание движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления.
«В связи с модернизацией инфраструктуры ОЖД в первой половине апреля 2018 г. изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок)», — отмечается в сообщении.
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