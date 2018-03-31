Центральный аппарат СК займется ситуацией с лишением двух сестер жилья

Ранее официальный представитель ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила о сюжете одного из федеральных каналов, в котором рассказывается о двух сестрах, оставшихся без родителей и удочеренных дядей по материнской линии и его супругой. Девочки сообщают, что, живя с дядей и его женой, они периодически подвергались физическому насилию за плохую успеваемость в школе.

"Председатель СК России поручил следователям тщательным образом разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать надлежащую правовую оценку действиям как родственников девочек, так и контролирующих органов", — сказала она.