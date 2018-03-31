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Центральный аппарат СК проконтролирует проверку сообщения СМИ о нарушении жилищных прав двух сестер-сирот
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Центральный аппарат СК проконтролирует проверку сообщения СМИ о нарушении жилищных прав двух сестер-сирот 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Фото: Москва24
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль ход проводимой ГСУ СК России по Москве доследственной проверки по сообщению СМИ о нарушении жилищных прав двух девочек-сирот. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Председатель СК России поручил следователям тщательным образом разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать надлежащую правовую оценку действиям как родственников девочек, так и контролирующих органов», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что следователи в столице проводят проверку по информации СМИ о нарушении жилищных прав двух девочек, оставшихся без родителей и удочеренных дядей по материнской линии. В сюжете одного из федеральных каналов рассказывалось о судьбе двух сестер, которые остались без родителей и были удочерены дядей по материнской линии и его супругой. Девочки сообщили, что во время проживания в семье дядя и его супруга относились к ним как к чужим, периодически применяли физическое насилие за их плохую успеваемость в школе. Недвижимость, которая осталась после смерти родителей, была распродана.
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