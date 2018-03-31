Центральный аппарат СК проконтролирует проверку сообщения СМИ о нарушении жилищных прав двух сестер-сирот

«Председатель СК России поручил следователям тщательным образом разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать надлежащую правовую оценку действиям как родственников девочек, так и контролирующих органов», — говорится в сообщении.