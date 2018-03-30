СК начал проверку по сообщению СМИ о нарушении жилищных прав двух девочек-сирот

Следователи в столице проводят проверку по информации СМИ о нарушении жилищных прав двух девочек, оставшихся без родителей и удочеренных дядей по материнской линии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«В Москве по факту информации, распространенной в СМИ о нарушении жилищных прав двух сестер, проводится проверка. В сюжете одного из федеральных каналов рассказывается о судьбе двух сестер, которые остались без родителей и были удочерены дядей по материнской линии и его супругой. Девочки сообщают, что во время проживания в семье дядя и его супруга относились к ним как к чужим, периодически применяли физическое насилие за их плохую успеваемость в школе. Недвижимость которая осталась после смерти родителей была распродана. По данному факту ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка», — сказала Ю. Иванова.

Она добавила, что в настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.