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Группа «Сумма» опровергает информацию в СМИ об обыске в компании
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Группа «Сумма» опровергает информацию в СМИ об обыске в компании 

Прайм 37 минут назад
МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Группа «Сумма» опровергает информацию в СМИ об обыске в компании, сообщил в пятницу РИА Новости представитель группы.
Ранее в пятницу ряд СМИ, в том числе "Новые Известия", сообщил, что в офисы компаний, которыми владеет группа «Сумма», пришли сотрудники силовых структур с обысками.
"Информация об обысках не соотве6тствует действительности. Зиявудин Магомедов (основной владелец «Суммы») «общался со следственными органами, но это был не допрос», — сказал представитель группы. При этом он не уточнил, на какую тему был разговор.
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