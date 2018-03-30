МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Группа «Сумма» опровергает информацию в СМИ об обыске в компании, сообщил в пятницу РИА Новости представитель группы.
Ранее в пятницу ряд СМИ, в том числе "Новые Известия", сообщил, что в офисы компаний, которыми владеет группа «Сумма», пришли сотрудники силовых структур с обысками.
"Информация об обысках не соотве6тствует действительности. Зиявудин Магомедов (основной владелец «Суммы») «общался со следственными органами, но это был не допрос», — сказал представитель группы. При этом он не уточнил, на какую тему был разговор.